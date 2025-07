Un séisme de magnitude 6,5 a frappé les îles indiennes d'Andaman-et-Nicobar dans la nuit de lundi à mardi. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,5 a secoué la région des îles indiennes d'Andaman-et-Nicobar, dans la nuit de lundi à mardi, sans activer une alerte tsunami, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).

Le séisme s'est produit à 00h12 locales (20h42 en Suisse, lundi), à 259 kilomètres au nord-ouest de Sabang, dans la province d'Aceh, dans l'ouest de l'Indonésie, a indiqué l'USGS. Aceh a été la région la plus dévastée par le séisme et le tsunami qui ont tué plus de 220'000 personnes à travers 15 pays d'Asie en 2004.