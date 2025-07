Deux séismes majeurs ont frappé au large du Kamtchatka, en Russie, dimanche. L'USGS rapporte des magnitudes de 6,7 et 7,4, déclenchant une alerte tsunami. Les épicentres se situent dans le Pacifique, près de Petropavlovsk-Kamtchatsky.

L'épicentre de ces séismes est situé dans l'océan Pacifique, entre 130 et 144 kilomètres de la ville russe de Petropavlovsk-Kamtchatsky. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Deux séismes de magnitude 6,7 puis 7,4 se sont produits dimanche au large des côtes du Kamtchatka, dans l'Extrême-Orient russe, conduisant au déclenchement de l'alerte tsunami, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).

L'épicentre de ces séismes est situé dans l'océan Pacifique, entre 130 et 144 kilomètres de la ville russe de Petropavlovsk-Kamtchatsky, capitale de la région du Kamtchatka, précise l'USGS. La péninsule du Kamtchatka est le point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine, ce qui fait de la région l'une des zones sismiques les plus actives de la planète.

La péninsule russe, qui sépare la mer d'Okhotsk et l'océan Pacifique, est «l'une des régions les plus exposées aux séismes dans le monde», selon le service américain de géophysique. Depuis 1900, sept séismes de grande ampleur – d'une magnitude supérieure ou égale à 8,3 – sont survenus le long de cette péninsule.