Un fort tremblement de terre s'est produit mercredi au large des côtes de l'Alaska et a conduit les autorités à déclencher une alerte au tsunami, a annoncé l'Institut américain de géophysique.

La terre a tremblé en Alaska et un tsunami menace

La terre a tremblé au large de Sand Point en Alaska Photo: keystone-sda.ch

Un fort tremblement de terre s'est produit mercredi au large des côtes de l'Alaska et l'alerte tsunami a été déclenchée par les autorités, qui ne craignent toutefois pas de dégâts majeurs. L'épicentre de ce séisme de magnitude 7,3 est situé dans l'océan Pacifique, à 87 km au sud de Sand Point, un petit village de l'archipel des îles Shumagin, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).

L'alerte tsunami en vigueur couvre une large région côtière, peu peuplée et assez sauvage au sud-ouest de l'Alaska. La zone d'alerte s'arrête juste avant Anchorage, la ville la plus peuplée de l'Etat. "Le risque de victimes et de dégâts est faible", a estimé l'USGS dans un bulletin. "Dans l'ensemble, la population de cette région réside dans des structures résistantes aux secousses sismiques, bien qu'il existe des structures vulnérables."

Située au croisement de la plaque tectonique Pacifique et de la plaque Nord-américaine, l'Alaska est très exposé aux tremblements de terre. Le pire tremblement de terre de son histoire récente, en 1964, était également survenu au large de ses côtes. Il avait atteint une magnitude de 9,2 et provoqué la mort de plus de 130 personnes.