DE
FR

Une «avocate» de la politique d' Israël?
Pétition pour demander un retrait des subventions à la CICAD

Un collectif genevois a lancé une pétition le 9 mars 2026 pour demander la fin des subventions publiques à la CICAD. Il critique son amalgame entre antisémitisme et antisionisme et dénonce son rôle en milieu scolaire.
Publié: il y a 5 minutes
Johanne Gurfinkiel, secrétaire généra de la CICAD, dénonce une «LFIsation» en Suisse romande.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un collectif veut que les collectivités publiques genevoises mettent un terme aux subventions de la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD). Il a lancé lundi une pétition qui souhaite également que cette entité ne puisse plus intervenir dans le cadre scolaire. La CICAD déplore «une stigmatisation traditionnelle».

Pour justifier ses revendications, le Collectif pour la défense des droits humains (CDDH) reproche à la CICAD son amalgame entre antisémitisme et antisionisme qui figure même dans ses statuts. C'est un «discours fallacieux», a affirmé à la presse l'ancienne députée Jocelyne Haller, de Solidarités.

Selon elle, «de fait, la CICAD se fait l'avocate de la politique de l'Etat d'Israël». L'organisation occulte le fait «qu'une grande partie des juifs sont critiques» de la politique menée par le Premier ministre Benjamin Netyanahu contre les Palestiniens, ajoute-t-elle. Et d'ajouter que la pétition souhaite sortir des affrontements personnels des derniers mois pour mettre l'accent sur le soutien des collectivités.

Les pétitionnaires, dont font partie une dizaine de mouvements comme le Parti du travail ou Urgence Palestine, considèrent que la CICAD n'est «plus fiable comme partenaire dans la lutte antiraciste». Ils lui reprochent de ne pas tolérer la critique contre l'Etat d'Israël et ils estiment «inadmissible» que son discours soit relayé dans le cadre scolaire.

Pour autant, il n'est pas question de demander d'interdire la CICAD, précise l'ancien conseiller national Pierre Vanek. Selon lui, celle-ci a droit «d'exprimer ses opinions abominables», mais c'est le soutien étatique qui lui est attribué qui est remis en cause. La subvention municipale dépasse 100'000 francs cette année.

Radicalisation pour la CICAD

De son côté, la CICAD déplore une «stigmatisation traditionnelle» portée par certains «fondamentalistes» contre elle et qui «veulent sa peau». Son secrétaire général Johanne Gurfinkiel dénonce une «LFIsation» en Suisse romande où les attitudes deviennent plus «radicales». «On n'est plus dans le débat d'idées. On est dans la vindicte permanente», a-t-il affirmé à Keystone-ATS.

Selon lui, ces pétitionnaires ont l'habitude «d'expliquer à des organisations représentatives ce que devrait être l'antisémitisme» et à des victimes «à quel moment elles peuvent être victimes». Alors que le nombre d'actes et de signalements antisémites ne cesse d'augmenter depuis quelques années, ce type d'initiative «participe à alimenter un climat délétère», ajoute M. Gurfinkiel. Mais il se réjouit aussi d'un soutien politique face aux défis.

Et d'insister sur le fait qu'"on peut critiquer n'importe quelle politique». Mais des slogans ou des déclarations vont au-delà et ne sont pas acceptables, selon lui. Sur la subvention, il estime que les autorités reconnaissent l'importance de la question de l'antisémitisme et le rôle public de la CICAD. «Il n'y a pas d'autres structures» pour honorer ce mandat, dit-il.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus