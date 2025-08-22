DE
FR

Une alliance alerte
Travailler le dimanche menace le bien-être des employés

Le travail dominical augmente en Suisse, touchant principalement les personnes vulnérables. Une alliance alerte sur les effets néfastes de cette tendance sur le bien-être physique, psychique et social des travailleurs et de leurs familles.
Publié: 11:01 heures
Partager
Écouter
Selon une étude, le travail dominical nuit au bien-être physique, psychique et social.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre de personnes travaillant le dimanche augmente en Suisse. Ce phénomène touche avant tout les personnes particulièrement vulnérables, avertit vendredi une alliance, en appelant à ne pas sacrifier ce «bien commun» aux intérêts économiques à court terme.

A lire aussi
«On n'ose pas négocier nos salaires»: le cri d'alerte de ce jeune ingénieur
Le tabou de la rémunération
Négociations salariales: «Les apprentis devraient être conscients de leurs droits»
Sous pression, deux tiers des Suisses disent travailler durant leurs vacances
Joints par l'employeur
Sous pression, deux tiers des Suisses bossent durant leurs vacances

Selon une nouvelle étude, présentée vendredi, le travail dominical nuit au bien-être physique, psychique et social, en particulier lorsque les possibilités d'aménagement du temps de travail sont limitées. Cela affecte non seulement les travailleurs, mais aussi leurs familles, dénonce l'alliance.

Les femmes et les migrants plus touchés

Cette coalition s'oppose aux projets en cours d'examen visant à assouplir le droit du travail. Selon elle, le travail du dimanche doit rester limité aux professions «indispensables» à la société. Actuellement, les femmes, les migrants et les personnes exerçant des emplois précaires sont surreprésentés parmi les gens travaillant le dimanche.

L'alliance est constituée des Eglises, des syndicats, des organisations de femmes, des partis politiques ainsi que de la Société suisse de médecine du travail.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus