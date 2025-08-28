Publié: il y a 34 minutes

Quel est le point commun entre Vladimir Poutine, Kim Jong-un et Ueli Maurer? Ils figurent tous sur la liste des invités de la Chine pour assister à un défilé militaire à Pékin.

Ueli Maurer assistera au défilé militaire de Pékin avec Poutine et Kim Jong-un

1/4 Ueli Maurer s'était déjà montré favorable à la Chine lorsqu'il était conseiller fédéral. Photo: AP

Ruedi Studer

L'ancien conseiller fédéral UDC Ueli Maurer se rendra en Chine la semaine prochaine. Mercredi, il participera à Pékin aux célébrations du 80ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Invité par Pékin à assister au défilé militaire, il a confirmé à la radio SRF avoir accepté l’invitation. Selon l'ancien ministre de la Défense et des Finances, il est important d'entretenir des contacts et des relations avec la Chine.

Outre Ueli Maurer, plusieurs chefs d'Etat figurent sur la liste des invités. Le président russe Vladimir Poutine sera l'invité d'honneur. Le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre slovaque Robert Fico feront également le déplacement depuis l'Europe. Le chef d'Etat nord-coréen Kim Jong-un et le chef de la junte birmane Min Aung Hlaing sont annoncés en provenance d'Asie.

Une relation privilégiée avec Pékin

Ueli Maurer doit cette invitation à son attitude favorable à la Chine, qu'il a déjà affichée en tant que conseiller fédéral. En 2019, il a ainsi rencontré le président chinois Xi Jinping en tant que président de la Confédération.

Il participe toutefois au défilé militaire à titre privé et non sur la base d'un mandat officiel de la Suisse. Le Département fédéral des affaires étrangères n'avait en effet jusqu'à présent, pas eu vent de son voyage.