L'Allemagne est en ébullition. A quelques jours des élections, l'action commune de la CDU/CSU et de l'AfD en matière de politique migratoire divise l'opinion publique. L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer s'en mêle et se range du côté de l'AfD.

1/6 Des dizaines de milliers de personnes manifestent en Allemagne contre les plans migratoires controversés de la CDU/CSU et de l'AfD. Photo: IMAGO/Olaf Schuelke

Daniel Ballmer

Ueli Maurer ne peut pas s'en empêcher. À 74 ans, l'ancien conseiller fédéral suisse continue de provoquer, que ce soit en portant un t-shirt des «Freiheitstrychler» pour critiquer la politique sanitaire du gouvernement ou en refusant qu’une personne transgenre lui succède au Conseil fédéral.

Sa dernière apparition en vidéo ne fait pas exception. A l'heure où des dizaines de milliers de personnes manifestent en Allemagne contre un vote commun de la CDU/CSU et de l'AfD au Bundestag sur le durcissement de la politique migratoire, Ueli Maurer a choisi d’adresser un message de soutien… à l’AfD.

Un message amical à Alice Weidel

Mais ce n'est pas une surprise: de telles protestations ne font pas vibrer l'ex-conseiller fédéral. Ainsi, il ne s'est pas privé d'intervenir auprès du parti allemand classé à l'extrême droite. L'adage politique «servir et disparaître», très peu pour lui.

Les responsables de l'AfD ont bien saisi l'occasion d'ajouter de l'officialité à l'événement et ont présenté samedi Ueli Maurer, ancien président de la Confédération suisse dans le cadre d'un meeting de campagne à Neu-Isenburg, dans le Land de Hesse. Et celui-ci ne les a pas déçus. Il a salué presque amicalement la candidate de l'AfD à la chancellerie Alice Weidel: «Hoi Alice et grüezi mitenand» («Hello Alice et salut à tous»). A se demander si ces deux-là ne sont pas copains comme cochons.

Habitué à avancer sur le fil du rasoir

Ueli Maurer a souhaité à Alice Weidel, qui vit en partie en Suisse, le meilleur pour les prochaines élections à la chancellerie et l'a encouragée face à la large opposition. «Depuis la Suisse, nous regardons actuellement l'Allemagne avec un peu d'étonnement, mais aussi de consternation», a expliqué le politicien de l'UDC. «On nous dit que des amis de longue date seraient soudainement devenus extrêmistes.»

Ueli Maurer a l'habitude d'avancer sur le fil du rasoir. Il refuse de nommer les tendances extrêmes de l'AfD.

Il faut des «alternatives»

Il qualifie de dangereuse la résistance contre ce parti qui a tout de même été élu démocratiquement. L'Allemagne marcherait sur une «pente glissante» et pourrait facilement déraper, déplore-t-il. «C'est dangereux», affirme Ueli Maurer. Il faut des «alternatives» pour empêcher cela.

Il a également insisté sur l’importance de la liberté d’expression, affirmant que l’AfD ne devait pas se laisser museler par ses détracteurs. «Ma motivation personnelle en politique dans de telles situations a toujours été mon orientation vers la liberté.»

Les militants de l’AfD ont accueilli ce message avec des applaudissements nourris. Mais ailleurs, la prise de position de Maurer a plutôt suscité l'irritation.

Pendant des années, les représentants de haut rang de l'UDC ont plutôt pris leurs distances avec l'AfD. Officiellement, le parti ne collabore pas avec des partis étrangers. Et il y a quelques années encore, Christoph Blocher tenait à ne pas apparaître sur le plateau de la SRF juste à côté de l'ex-chef de l'AfD Alexander Gauland.