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Un suraccident fait deux blessés graves
Un automobiliste se tue à l'entrée du tunnel du Seelisberg

Un accident mortel sur l'A2 près du tunnel du Seelisberg à Seedorf (UR) a fait un mort et huit blessés dans la nuit du 13 au 14 août. Un carambolage a suivi, blessant gravement deux autres personnes.
Publié: 11:27 heures
Jeudi soir, une voiture a percuté une infrastructure dans le tunnel du Seelisberg.
Photo: Police cantonale d'Uri
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ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste s'est tué dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'autoroute A2 à l'entrée sud du tunnel du Seelisberg, à Seedorf (UR). Vers 3h, il a perdu pour une raison indéterminée le contrôle de son véhicule, qui a dévié sur la gauche et heurté la structure du portail. L'accident a entraîné un carambolage qui a fait huit blessés.

Après avoir heurté la paroi du tunnel, le véhicule a pénétré dans un local technique et a pris feu. La personne qui se trouvait à bord est décédée sur les lieux de l’accident, a indiqué la police cantonale. Elle n’a pas encore été identifiée. La voiture arborait des plaques d’immatriculation du canton d’Uri.

Un suraccident fait deux blessés graves

Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête, elle aussi en cours. Elle est menée par la police et le parquet du canton d'Uri.

L'accident a provoqué un embouteillage et a entraîné, environ une heure plus tard, un carambolage plus au sud, à Altdorf. Selon la police cantonale d'Uri, deux personnes ont été grièvement blessées et six autres légèrement. La Rega a transporté les blessés à l'hôpital.

Tunnel fermé à la circulation

Le tunnel du Seelisberg, long de plus de neuf kilomètres et qui relie les cantons d’Uri et de Nidwald, est depuis lors fermé. Les voitures sont déviées vers l’Axenstrasse, de l’autre côté du lac des Quatre-Cantons. Les poids lourds doivent emprunter la route du San Bernardino.

Vendredi matin, on ne savait pas encore combien de temps le tunnel resterait fermé. Les infrastructures d'exploitation et de sécurité du tunnel ont été considérablement endommagées, a indiqué la police cantonale d'Uri. L'évaluation de l'étendue des dégâts est en cours.

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