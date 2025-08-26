Le moment est bientôt arrivé! Le 7 septembre, la lune brillera d'un rouge sang, dans le ciel, grâce à une éclipse totale. Blick vous révèle le meilleur endroit pour l'admirer.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine éclipse dite «Lune de sang»

1/8 Le 7 septembre au soir, une éclipse totale de Lune sera visible depuis la Suisse. (Photo d'archives) Photo: AP

Levez les yeux au ciel le 7 septembre: cette nuit-là, la Lune apparaîtra rouge sang. Après trois ans, une nouvelle éclipse lunaire totale nous attend. Et cette fois-ci, elle ne sera pas observable au petit matin comme en mai 2022, mais bien en soirée. Parfait pour finir le week-end en beauté!

Le météorologue et ambassadeur météo à la montagne du Säntis, Felix Blumer, explique la nature de ce fascinant spectacle céleste. Blick vous détaille ainsi tout ce qu'il faut savoir sur la Lune dite de sang et les meilleurs endroits pour l'admirer.

Comment se produit une éclipse lunaire totale?

Pendant que la Lune tourne autour de la Terre, notre planète tourne également autour du Soleil. Lors d'une pleine Lune, celle-ci se trouve face au Soleil: le disque lunaire tourné vers la Terre est alors éclairé par le Soleil.

Cependant, lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent, un phénomène céleste très particulier se produit. «Résultat: la Terre cache la Lune et, au lieu d'une pleine Lune éclatante, nous voyons une Lune couleur cuivrée», explique le météorologue.

Pourquoi la Lune devient-elle rouge?

Lorsque la Lune disparaît complètement dans l'ombre de la Terre, sa surface ne s'assombrit toutefois pas complètement, souligne Felix Blumer. «Une partie de la lumière du Soleil est déviée par la haute atmosphère terrestre et atteint ainsi la surface lunaire», soulève l'expert.

La lumière solaire déviée présente une forte composante rouge: la surface lunaire apparaît donc rouge sang. «Plus la Lune est proche de la Terre pendant la phase d'éclipse, plus la surface lunaire est sombre.» Dans le meilleur des cas, la phase d'obscurcissement dure 106 minutes.

Quel est le meilleur endroit pour voir la Lune de sang en septembre?

La Lune de sang du 7 septembre peut être observée dans toute la Suisse. A Zurich, la Lune se lève à 19h51, à Genève à 19h59, à Lugano à 19h48 et à Scuol dès 19h43 déjà. L'éclipse lunaire dans sa phase totale commence un peu plus tôt, à 19h31, et dure 82 minutes jusqu'à 20h53. C'est à 20h11 que l'obscurité de la lune est la plus forte.

Ceux qui recherchent la meilleure vue pour admirer ce spectacle céleste pourront la trouver sur le mont Säntis. C'est à cet endroit que la Lune de sang sera visible en premier, dès 19h37. Et ce, car elle se trouve encore sous l'horizon au début de l'éclipse, explique le météorologue.

Avec une durée d'environ 76 minutes, le Säntis offre également le temps d'observation le plus long. De quoi prendre des photos spectaculaires. Il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant qu'aucun nuage ne vienne troubler la vue.

Quand aura lieu la prochaine Lune de sang?

Ceux qui auront manqué la Lune de sang du 7 septembre devront faire preuve de patience. La prochaine éclipse totale de Lune aura lieu le soir de la Saint-Sylvestre en 2028. Elle commencera à 17h16 et durera jusqu'à 18h27, comme l'explique Felix Blumer.

L'attente sera plus courte pour l'éclipse lunaire totale suivante, le 26 juin 2029. Cependant, celle-ci aura lieu aux premières heures du matin. L'obscurcissement maximal est attendu à 5h22, et la Lune disparaîtra déjà sous l'horizon à partir de 5h33, précise l'expert.