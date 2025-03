1/4 Samedi, un beau phénomène astronomique aura lieu. (Photo d'archives) Photo: Keystone

Denis Molnar et SDA

Un spectacle particulier sera visible dans le ciel ce samedi 29 mars 2025: une éclipse solaire partielle. Aux alentours de 11h20, la lune commencera à passer devant le soleil, sans toutefois le recouvrir entièrement.

L'éclipse débutera légèrement plus tôt à l'ouest de la Suisse qu'à l'est. A Genève, une partie du disque solaire sera occultée dès 11h14 par la nouvelle lune, tandis qu'à Coire, le phénomène ne commencera qu'à 11h22. A Berne, l'éclipse débutera à 11h17, à Bâle à 11h18 et à Zurich à 11h20.

Environ un sixième du soleil occulté

Quelques minutes seulement après ce premier contact avec le disque lunaire, on aura l'impression que quelqu'un a mordu le soleil en haut à droite. L'obscurcissement maximal sera atteint entre 12h02 et 12h07, selon l'endroit où l'on se trouve. Environ un sixième du soleil sera alors occulté.

Ensuite, la lune se retirera progressivement du disque solaire vers le haut. Environ 90 minutes après le début, l'éclipse solaire partielle prendra fin.

Les experts mettent en garde

Pour observer le phénomène, les astronomes appellent à la prudence: ceux qui souhaitent observer le spectacle céleste ne doivent jamais regarder le soleil directement et sans protection, écrit la Société suisse d'astronomie (SAG) dans une brochure d'information sur l'éclipse.

La prochaine éclipse totale aura lieu en 2081

Le jour d'une éclipse, le soleil n'est toutefois pas plus dangereux que d'habitude lorsqu'il brille dans un ciel sans nuages. Il y a environ deux à cinq éclipses par an dans le monde. Elles ne sont toutefois visibles que depuis une petite partie du globe.

Il faudra encore patienter longtemps avant de pouvoir observer une éclipse totale du soleil depuis la Suisse, car la prochaine aura lieu le 3 septembre 2081.