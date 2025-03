Les deux événements se produiront à deux semaines d'intervalle. Photo: IMAGO/NurPhoto

Le mois de mars 2025 offrira un spectacle rare aux amateurs d’astronomie en Suisse, avec une éclipse partielle de Lune et une éclipse partielle de Soleil. Ces deux événements, qui se produiront à quinze jours d’intervalle, permettront d’observer la mécanique céleste à l’œuvre. Voici ce qu'il faut savoir pour profiter au mieux de ces deux phénomènes astronomiques.

Éclipse de Lune – 14 mars

La première des deux éclipses sera lunaire et se produira le 14 mars. Ce type d'éclipse se produit lorsque la Terre s’interpose entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur notre satellite naturel. Si cette éclipse sera totalement visible depuis les Amériques, où la Lune s’immergera complètement dans l’ombre terrestre et prendra une teinte rougeâtre caractéristique, nous rappelle le site des Numériques, le spectacle sera plus limité en Suisse.

A Berne, par exemple, la Lune commencera à entrer dans l’ombre de la Terre à 6h09, mais elle se couchera à 6h50, avant d’être totalement éclipsée. Les observateurs suisses ne pourront ainsi apercevoir que la première phase du phénomène, lorsque la Lune s’assombrit progressivement. Un spectacle qui nécessitera un de se lever bien avant l'aurore mais qui pourra être observé sans danger à l’œil nu.

Éclipse de Soleil – 29 mars

Deux semaines plus tard, un autre alignement céleste se produira: la Lune passera entre la Terre et le Soleil, créant une éclipse solaire partielle. L’événement débutera à 11h17 et le point culminant de l'obscurcissement sera atteint à 12h04, lorsque le Soleil sera occulté à environ 14% au-dessus de Berne. Cette éclipse sera visible dans toute la Suisse, bien que son ampleur varie légèrement selon la localisation.

Contrairement aux éclipses lunaires, qui peuvent être observées sans précaution particulière, il est impératif d’utiliser des lunettes spéciales pour regarder une éclipse solaire. Regarder le Soleil à l’œil nu, même partiellement éclipsé, peut provoquer des lésions oculaires irréversibles, nous rappelle les Numériques.

Et pour ceux qui voudraient vivre cet événement rare en bonne compagnie, la date coïncidera avec la Journée de l’Astronomie en Suisse, une occasion idéale pour explorer le ciel auprès d'autres amateurs, de spécialistes et de prendre part à de nombreuses activités. Des observatoires suisses proposeront des événements pour le grand public, permettant aussi d’observer les planètes Mars et Jupiter, particulièrement bien visibles ce jour-là. Pour plus d’informations sur les événements organisés, il est possible de consulter l’annuaire des observatoires et planétariums de la Société Suisse d’Astronomie.