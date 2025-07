Evitez la zone Un incendie contamine l'Aar, les autorités installent des barrages

Une pollution de l'Aar a été signalée après un incendie à Wynau (BE). Des barrages ont été érigés pour contenir l'eau contaminée, et les autorités demandent à la population d'éviter la zone entre Wynau et Rothrist (SO).

Publié: il y a 27 minutes