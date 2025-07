L'Euro 2025 n'enthousiasme pas seulement sur le terrain! Plusieurs personnalités de l'étranger sont charmées par les rivières et les lacs suisses - et font de la baignade dans l'Aar, le Rhin et le lac de Thoune un point fort du tournoi. Suisse Tourisme s'en réjouit.

1/7 L'Euro féminin bat des records d'audience, dans les stades et à la télévision. Photo: Imago

Nicolas Horni

La qualification de la Suisse pour les quarts de finale, arrachée au bout du suspense jeudi soir, a sans doute convaincu les derniers sceptiques. Mais la vague d’enthousiasme autour de cet Euro à domicile déferle depuis longtemps déjà. Les affluences battent des records dans les stades, et l’engouement est tout aussi visible en dehors, dans les fan zones avec retransmissions publiques et concerts un peu partout dans le pays.

Mais la véritable star inattendue de ce tournoi, ce sont... les eaux suisses. Sur TikTok et Instagram, les vidéos de visiteurs internationaux qui plongent avec joie dans le Rhin, l’Aar ou d’autres rivières suisses pullulent. Et plusieurs visages connus s’y mettent aussi.

C’est le cas des deux joueuses de Premier League, Miraél Géanne Taylor et Maz Pacheco, qui découvrent la Suisse pour la chaîne Sky Sport. «On est sur le point de descendre la rivière à la nage. C’est pas pour les flipettes!» lâchent-elles en riant, avant de se jeter dans l’Aar. «C’est du sport! On n’a qu’à se laisser porter. Regarde comme c’est beau.» Résultat: plus de 200 000 vues sur Instagram.

« Bâle fait désormais partie de mon top 10»

L’influenceuse et animatrice télé allemande Jeannie Wagner s’est elle aussi laissée tenter. À peine arrivée à Bâle, elle enfile son bikini, prépare son drybag et fonce dans le Rhin. «C’était vraiment génial. Une expérience incroyable. Bâle est désormais dans le top 10 de mes villes préférées », confie la présentatrice de 26 ans. Sa vidéo dépasse déjà les 430 000 vues.

Avant même le coup d’envoi du tournoi, les adversaires islandaises de la Suisse avaient déjà donné le ton en plongeant dans les eaux fraîches du lac de Thoune, depuis leur hôtel situé directement sur ses rives. D’autres influenceurs, comme le Néerlandais Whereiswanda ou encore la BBC, ont également salué la culture suisse du bain en rivière. Les équipes, elles, adorent séjourner en Suisse, et particulièrement en Suisse romande, comme le Danemark à Neuchâtel par exemple.

Suisse Tourisme nage en plein bonheur

Ce succès inattendu réjouit aussi Suisse Tourisme. «Se baigner au cœur des villes suisses, c’est presque une particularité unique en Europe. Nous mettons souvent en avant cette expérience auprès de nos hôtes étrangers», explique sa porte-parole, Lien Burkard. «Nous sommes ravis de voir autant de publications positives sur les réseaux et dans les médias. Cela montre aux futurs visiteurs qu’en Suisse, la nature est accessible partout – même en pleine ville.»

Et pour elle, le tournoi est une franche réussite: «L’Europe est invitée en Suisse – et ça se ressent. L’ambiance dans les stades, les supporters suisses et étrangers, les 16 équipes engagées… et bien sûr, la qualification de la Nati pour les quarts. Tout cela contribue à faire de cet Euro une grande fête du football.»