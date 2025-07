Stella et sa petite famille gardent le sourire malgré l'élimination face à la Nati. Les Islandais ont passé un joli séjour en Suisse dans le sillage de leur équipe nationale et ont profité de l'Euro pour découvrir un pays jusqu'alors inconnu.

Stella, Dalros, Soldis, Einar, Svanhildur et Tryggvi: six à la maison! Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'Islande a été la première équipe éliminée de l'Euro 2025, mais cela n'a pas empêché ses supportrices et ses supporters de faire la fête très longtemps dans les rues de Berne dimanche soir. C'est vrai, la défaite 2-0 face à la Suisse a fait mal, mais les 2500 supporters venus du lointain nord, ont mis une belle ambiance au stade et en dehors, à grands coups de «Uh», de clapping et de «Afram Island».

Fribourg comme résidence pendant l'Euro

Parmi cette joyeuse foule, une famille venue de Reykjavik, laquelle a particulièrement apprécié son séjour. «Nous avons choisi Fribourg pour résider durant notre voyage, c'était un choix avant tout stratégique et géographique. Fribourg est bien centré», explique Stella, maman de deux adorables jeunes filles prénommées Dalros et Soldis.

«Vu que les deux premiers matches avaient lieu à Thoune et Berne, c'était pratique comme ça. Mais on est surtout restés dans la partie française du pays. Nous avons visité Montreux et Lausanne, c'était vraiment très beau», explique l'Islandaise, accompagnée également de son mari Tryggvi et de ses beaux-parents Einar et Svanhildur pour ce voyage qui restera longtemps dans leurs mémoires.

Les Islandais étaient environ 2500 au Wankdorf dimanche. Photo: keystone-sda.ch

«Il s'agit de beaucoup de découvertes pour nous! Déjà, c'est la première fois que nous voyageons pour soutenir nos joueuses. D'habitude, nous allons voir les matches à Reykjavik et là, c'est une belle occasion de voir autre chose», enchaîne Stella. La petite famille, autre première, n'était d'ailleurs jamais venue en Suisse.

La Suisse, c'est cher, mais l'Islande aussi

Et, gros avantage, la vie étant tellement chère en Islande, les voyageurs venus de cette magnifique île n'ont pas été choqués par les pizzas à 22 francs ni par les cafés coûtant près d'une thune. Disons que le coup a été moins rude pour les Islandais que pour les Portugais, Polonais ou Français... «C'est vrai. Ça reste cher, mais on est habitués chez nous», grince Stella.

Le football n'attend pas: retour à Reykjavik

La petite famille a fait le choix de se déplacer en voiture, ce qui semble être une bonne idée au vu des difficultés rencontrées par les CFF depuis le début de l'Euro, couplées à l'impossibilité de circuler entre Berne et Fribourg. Le voyage a duré une petite semaine, pas plus, la fille aînée de Tryggvi et de Stella étant attendue au pays pour... du football! «Elle fait partie d'une académie, il y a les entraînements et les matches. On va rentrer», explique Stella. Voir du football, c'est bien. Voyager, c'est encore mieux. Mais pratiquer son sport favori reste au-dessus de tout.