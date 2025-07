Les Danoises adorent Neuchâtel et c'est réciproque

La sélection danoise a choisi l'hôtel Beaulac et sa proximité exceptionnelle avec le lac de Neuchâtel. L'occasion de se baigner et de se relaxer entre deux matches. L'établissement est ravi de la visite des footballeuses.

Maja Bay Østergaard, la gardienne danoise, découvre la Suisse. Et elle adore! Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Maja Bay Østergaard était forcément très déçue samedi matin, au lendemain de la défaite inaugurale de sa sélection, le Danemark, face à la Suède à Genève. La gardienne a multiplié les interventions, mais, au final, a dû s'avouer vaincue une fois et les Suédoises l'ont emporté 1-0, plaçant déjà les Danoises dans une situation compliquée. avant leur match contre l'Allemagne ce mardi à Bâle (18h).

«On a fait un bon match, mais on ressort sans rien. C'est très frustrant! Maintenant, on doit obtenir quelque chose contre l'Allemagne. J'y crois!», assure-t-elle, tout en sachant que la mission s'annonce compliquée. «On les a déjà battues. Mais nous pouvons les battre, si chacune de nos joueuses est à 100%».

Elles ont déjà fait un tour dans le lac

Pour préparer au mieux cette rencontre, les Danoises peuvent profiter des installations du stade des Buchilles, à Boudry. Et pour se remonter le moral, elles peuvent profiter de la vue depuis leur magnifique hôtel, le Beaulac, lequel se trouve tout de suite au bord de l'eau, voire même quasiment au-dessus du lac de Neuchâtel. «Sincèrement, c'est vraiment très beau ici, c'est très agréable de séjourner si près du lac. On a même déjà plongé dedans!», explique la gardienne danoise, qui se sent comme une privilégiée dans cet environnement. Il est vrai que même si la mer du Nord est magnifique, s'y baigner est tout de même un peu plus audacieux que sur les rives neuchâteloises...

Des stades et des paysages convaincants

Âgée de 27 ans, la native de Silkeborg, dans le Jutland, une région passablement éloignée de Copenhague, n'était encore jamais venue en Suisse avant cet Euro. «On est là pour le foot, mais c'est vrai que c'est agréable. Et je dois dire que les stades ont l'air excellents. Je n'ai vu que Genève pour l'instant en vrai, mais les autres me plaisent aussi. Ils sont grands, l'atmosphère a l'air top. De ce point de vue là aussi, bravo la Suisse», explique-t-elle, indiquant que c'est surtout sa famille qui est là pour profiter des charmes du pays.

Maja Bay Ostergaard s'est imposée dans les airs vendredi à Genève, mais a tout de même encaissé un but. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

«Ils sont basés à Genève, où l'on a joué le premier match. Ensuite, ils vont nous suivre, d'abord à Bâle, puis à Lucerne pour le troisième match», se réjouit Maja Bay Østergaard, laquelle imaginait la Suisse comme elle l'a trouvée. «Dans ma tête, c'étaient des montagnes et des collines. Et c'était très beau. Donc je ne me suis pas trompée», assure-t-elle, depuis la terrasse du Beaulac, littéralement à trois mètres du lac.

Les Danoises ont gagné le tirage au sort

Si les Danoises sont visiblement contentes de se trouver à Neuchâtel, le personnel de l'hôtel est lui aussi heureux de les accueillir. «Quatre équipes étaient candidates pour venir chez nous après nous avoir visité. Il y a donc eu un tirage au sort et le Danemark a gagné», détaille Romy Buhler, laquelle met tout en oeuvre, sous la direction et en collaboration avec sa responsable, pour que le séjour des footballeuses se passe au mieux. Un vrai rôle de coordination, qui se passe dans la bonne humeur.

«Elles sont adorables, tout se passe très bien. On est à fond avec elles, on espère qu'elles aient le plus loin possible! Elles ont perdu le premier match, mais tout est encore possible», les encourage la collaboratrice du Beaulac. Dans cet hôtel magnifique, les Danoises occupent deux étages, où l'accès se fait avec une accréditation spéciale et où la sécurité est assurée par une entreprise privée. La délégation occupe 53 chambres, ce qui est évidemment intéressant pour l'hôtel, d'autant plus au mois de juillet, plus calme en termes d'événements.

Photo: DR

«Il y a l'aspect financier, mais aussi un gain évident pour l'image. C'est un bon coup de projecteur pour l'hôtel, nous en sommes très fiers. Dans plusieurs articles, il est mentionné que les Danoises logent au Beaulac, les gens voient les photos. Nous sommes ravis!», continue Romy Buhler. Les supporters danois ne logent pas ici, mais certains sont venus accueillir l'équipe le premier jour et profitent des charmes de la Suisse ailleurs, Neuchâtel n'accueillant pas de match.

La cuisine du Beaulac au quotidien

Les Danoises profitent d'ailleurs du «full package», puisque ce sont les équipes du Beaulac qui leur préparent tous les repas de la journée. «Elles sont venus avec un cuisinier qui s'assure que tout soit conforme à leurs désirs, mais ce sont nos collaborateurs aux fourneaux», explique celle qui occupe également le poste d'assistante «events, banquets et séminaires» et a donc l'habitude d'assurer un service top qualité.

Une chose est sûre: quels que soit leurs résultats sur le terrain, les Danoises seront toujours bien accueillies au Beaulac et seront regrettées dès le lendemain de leur départ.