«J'étais stressée mais la capitaine m'a dit de m'amuser»

Tout sourire, Dahlia est entré sur le terrain en compagnie de Kosovare Asllani. Photo: UEFA via Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

À peine débuté, cet Euro 2025 fait déjà briller les yeux de milliers de jeunes filles et garçons en Suisse qui voient, à la télévision ou au stade, les plus grandes joueuses du continent. Parmi elles, il y a forcément les Espagnoles Aitana Bonmatí et Alexia Putellas ou la Norvégienne Ada Hegerberg.

Dans les rangs suédois, la joueuse la plus connue est sans conteste Kosovare Asllani. Avec ses 200 sélections, la Scandinave est l'une des athlètes les plus expérimentées de ce tournoi en Suisse. Ce vendredi, elle était à l'œuvre à Genève, pour la victoire face au Danemark (1-0). Et sur le terrain, elle s'est mise en évidence sur le seul but de la rencontre signé Filippa Angeldal au terme d'un joli une-deux.

L'aide des gènes

Si la joueuse des London City Lionesses a démontré sa classe sur la pelouse, elle l'a également fait en coulisses. Avant le match, c'est la main de la jeune Dahlia qu'elle a tenu pour sortir du tunnel. Une expérience que la Vaudoise n'oubliera jamais. «J'étais trop contente», sourit timidement celle qui a 7 ans.

Pour arriver là, sa maman, Laura, a postulé auprès de l'UEFA. De base, il avait été décidé que la jeune fille accompagnerait Linda Sembrant, autre joueuse de la sélection. Mais un coup de pouce du destin et de ses gènes a bien fait les choses pour Dahlia. «J'étais censée être quatrième, mais ils m'ont déplacé à cause de la taille», précise la résidente d'Essertines-sur-Rolle. Ainsi, elle s'est retrouvée tout devant, aux côtés de la capitaine.

Les mots de la capitaine

Dahlia l'avoue: elle était un peu stressée au moment de se tenir à côté de Kosovare Asllani. Surtout à l'idée de devoir entrer sur la pelouse, devant 17'319 personnes. «Je n'avais jamais été devant autant de monde», révèle-t-elle. La capitaine suédoise a senti cette tension émanant de sa jeune protégée. «Elle m'a dit: 'Si tu es stressée, tu ne pourras pas t'amuser'», sourit-elle. En tant que Suisso-Anglaise, Dahlia a évidemment compris ce que l'ancienne milieu de Manchester City lui a soufflé. Ce moment a été immortalisé par les photographes, pour le plus grand plaisir de sa maman, si heureuse devant le cliché.

Dahlia, tout à gauche, a profité du moment. Photo: IMAGO/Bildbyran

Et Dahlia a écouté le conseil de la Suédoise, puisqu'elle a pris son pied. Cette soirée a donc été magnifique pour toutes les actrices de cette histoire. Dahlia a tellement aimé cette expérience qu'elle espère pouvoir revivre cela un jour. «On a des billets pour la demi-finale et elle m'a demandé si elle pouvait tenir la main des joueuses… Malheureusement non», explique Laura, suivi d'un cri de tristesse de la part de sa fille.

Par contre, ce moment a créé une vocation chez Dahlia qui, à peine rentrée chez elle, a confié à sa maman qu'elle voulait commencer le football. Qui sait, dans une vingtaine d'années, ce sera peut-être elle la capitaine de la Suisse (ou de l'Angleterre) qui rassurera une jeune fille au moment d'entrer sur le terrain?