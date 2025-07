Soupçonné de cambriolage, un homme a échappé aux douaniers suisses en traversant le Rhin à la nage. (image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a pris la fuite lundi à la nage en traversant le Rhin au poste frontière de Au (SG) - Lustenau (A) pour échapper aux douaniers suisses. Appréhendé sur la rive autrichienne, l'individu – soupçonné de cambriolage en Suisse – a finalement été remis en liberté.

Selon la police autrichienne, le Slovaque a tenté d'entrer en Suisse lundi vers 13 heures, rapporte l'agence autrichienne apa. Lors du contrôle au poste de douane de Au, il s'est toutefois avéré qu'il était visé en Suisse par une enquête.

Les douaniers courent sur le pont

Tandis que les agents suisses procédaient à des vérifications, le suspect s'est enfui en sautant dans le Rhin. A son arrivée sur l'autre rive du fleuve frontalier, il a été cueilli par les douaniers suisses qui avaient entre-temps traversé en courant le pont vers l'Autriche.

Après clarifications entre les autorités autrichiennes et suisses, le Slovaque a finalement été arrêté pour entrée illégale sur le territoire et placé en garde à vue à Lustenau (A). Le suspect est actuellement en liberté mais a été dénoncé aux autorités autrichiennes et suisses.

Le ministère public de Winterthur (ZH) a entre-temps déposé une demande d'entraide judiciaire internationale afin de pouvoir interroger le suspect dans le cadre d'un vol par effraction commis en janvier 2023.