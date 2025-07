En 2023-2024, au moins douze agressions homophobes ont eu lieu sur l'aire de repos d'Ardon Nord, révèle la radio Rhône FM. Deux jeunes adultes sont soupçonnés d'y avoir agressé physiquement et verbalement plusieurs personnes homosexuelles ou trans.

Les faits se sont produits sur l'aire de repos d'Ardon Nord, en Valais. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Racket, menaces ou violence physique. En 2023, trois cas d'agressions homophobes sur l'aire de repos d'Ardon Nord avaient été rapportés à la police valaisanne. Aujourd'hui, la station de radio Rhône FM révèle qu'au moins douze personnes en ont été victimes entre septembre 2022 et mai 2024.

Les auteurs présumés sont deux jeunes hommes âgés de 21 et 23 ans. Le soir venu, ils se cachaient sur l’aire de repos, guettant des personnes homosexuelles ou trans. Une fois leur cible repérée, ils passaient à l'acte: moqueries, racket, chantage, et même dans certains cas, violence physique.

En mars 2023, alors qu'ils se faisaient passer pour des agents de la police cantonale, ils ont plaqué l'une de leur victime sur le bitume, mains dans le dos, en lui mettant un pied sur la nuque.

Jusqu'au domicile de leur victime

Mais les deux complices ne se sont pas arrêtés là: en février 2023, ils agressent, toujours à Ardon, une personne et lui dérobent la clé de sa voiture. Grâce à sa plaque d'immatriculation, les deux prévenus parviennent à identifier l’adresse du domicile de leur victime.

Ils s’y rendent à plusieurs reprises, utilisant la clé volée pour déverrouiller son véhicule à distance. Ils vont par la suite plus loin en faisant exploser un engin pyrotechnique au-dessus de sa maison. Ils cherchent également à contacter les proches de la victime — notamment sa conjointe et son fils — dans le but explicite de leur révéler son orientation sexuelle.

Jusqu'à présent, seules deux personnes ont porté plainte. Mais ces faits étant poursuivis d’office, les deux suspects devront répondre de l’ensemble de leurs actes présumés. Ils bénéficient toujours de la présomption d’innocence.