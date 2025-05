La Ville de Genève lance sa campagne contre l'homophobie

Genève lance sa campagne contre l'homophobie, avec de multiples événements au programme.

ATS Agence télégraphique suisse

Dans la perspective de la Journée internationale contre l'homophobie, qui aura lieu le 17 mai, la Ville de Genève lance une campagne contre les discriminations envers les personnes LGBTIQ+. Cette année, le thème porte sur les violences qui s'exercent à l'encontre de ces minorités sur les réseaux sociaux et dans le monde numérique.

La campagne se décline en sept affiches, réalisées par Patrick Bellair, qui s'inspirent du jeu vidéo, relève la Ville de Genève dans un communiqué. Ces affiches invitent le public à se positionner et à choisir son comportement en ligne, entre haine et empathie, rejet et inclusion, indifférence et soutien.

De multiples événements

Outre ces affiches, la campagne propose aussi un programme d'événements et de rencontres pour sensibiliser la population à ces problèmes de discriminations dans le cyberespace. Une conférence se tiendra par exemple sur les enjeux politiques et éthiques de l'intelligence artificielle (IA) «dans une perspective queer».

Face aux menaces, insultes et moqueries, de plus en plus de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexes et queers (LGBTIQ+) quittent les plateformes numériques. La diversité des voix qui s'expriment en ligne recule du même coup et le débat public s'en trouve affecté, note le conseiller administratif Alfonso Gomez.