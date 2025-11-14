Publié: il y a 55 minutes

La commission des institutions politiques du National rejette l'initiative des Vert-e-s visant à augmenter le nombre de conseillers fédéraux à neuf. Elle estime qu'un gouvernement élargi nuirait au fonctionnement collégial et déstabiliserait le système politique suisse.

Une commission ne veut pas d'un Conseil fédéral à neuf membres

Une commission a balayé l'idée d'un Conseil fédéral à neuf membres. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral doit continuer à fonctionner avec sept membres. La commission des institutions politiques du National a rejeté, par 14 voix contre 11, une initiative parlementaire des Vert-e-s demandant d'augmenter le nombre de sièges à neuf.

S'il était élargi, le gouvernement ne serait plus en mesure de fonctionner en tant qu'autorité collégiale, estime la commission dans un communiqué publié vendredi. En outre, le système politique de la Suisse serait déstabilisé, en raison de changements dans les rapports de forces politiques, qui ne sont peut-être pas durables.

Une Suisse mieux représentée?

Selon la commission, la fonction première du Conseil fédéral est de gouverner le pays et non de représenter les différentes forces politiques. Or un collège gouvernemental composé de plus de membres, et par conséquent de plus de départements, entraînerait davantage de besoins sur le plan de la coordination et conduirait à une augmentation de la bureaucratie.

Une minorité de la commission soutient l'initiative. Avec un nombre de membres élargi, les différentes forces politiques, régions et communautés linguistiques pourraient être mieux représentées au sein du gouvernement, ce qui renforcerait le principe de la concordance.

La minorité avance encore que les exigences imposées aux membres du Conseil fédéral sont aujourd’hui beaucoup plus élevées qu'au moment de la création de l'Etat fédéral. Elle trouve donc opportun de répartir les tâches entre un plus grand nombre de personnes.