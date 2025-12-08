DE
Un engagement «insuffisant»
La Suisse doit s'engager pour le retour des enfants ukrainiens

Le Conseil fédéral est appelé à œuvrer pour le retour des enfants ukrainiens déportés par la Russie. Lundi, le Conseil des États a adopté une motion des Verts issue du Conseil national demandant que la Suisse rejoigne la Coalition internationale pour le rapatriement.
L'ancien conseiller national Nicolas Walder (Vert-e-s, Genève), salue l'engagement actuel de la Suisse, jugé toutefois «insuffisant».
Le Conseil fédéral doit s'engager pour le retour des enfants ukrainiens déportés par la Russie. Le Conseil des Etats a approuvé lundi par 24 voix contre 5 et 7 abstentions une motion écologiste du National demandant que la Suisse intègre la Coalition internationale pour le rapatriement.

La coalition, lancée le 2 février 2024, vise à ramener les enfants ukrainiens auprès de leurs familles. Elle coordonne les efforts des Etats signataires en s'appuyant sur le partage d'informations ainsi que sur la création de statistiques solides. Elle vise aussi à synchroniser et mutualiser les diverses capacités, l'expertise et les ressources financières.

Elle cherche encore à renforcer la sensibilisation au sein des instances internationales. Le motionnaire, l'ancien conseiller national Nicolas Walder (Vert-e-s, Genève), salue l'engagement actuel de la Suisse, jugé toutefois «insuffisant».

Un avis partagé par la grande majorité de la Chambre des cantons. La présence de la Suisse aux côtés de pays qui partagent ses priorités à ce sujet constituerait un signal politique fort et important, a dit pour la commission Tiana Moser (PVL, Zurich).

Le Conseil fédéral était opposé à la motion. La Suisse participe à la coalition en tant qu'observatrice, en mettant l'accent sur le travail opérationnel, a rappelé en vain le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

