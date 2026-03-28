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«Pas de Suisse à 10 millions»
Marcel Dettling dénonce la disparition des villages

«Les villages disparaissent, les petites maisons familiales sont sacrifiées. A la place, on érige des tours d’habitation», a dénoncé le président de l'UDC Marcel Dettling en ouverture de l'assemblée des délégués du parti à Maienfeld (GR). Il s'agit d'y mettre le holà.
Publié: 11:27 heures
Marcel Dettling a plaidé pour l'initiative de son parti pour limiter la croissance démographique (archives).
Photo: GIAN EHRENZELLER
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ATS Agence télégraphique suisse

Marcel Dettling alerte sur la disparition des villages et des maisons familiales en Suisse. Le président de l’Union démocratique du centre appelle à stopper cette évolution. Le conseiller national schwyzois a multiplié les exemples pour signifier l'importance à ses yeux d'accepter le 14 juin l'initiative de l'UDC visant à limiter la population («Pas de Suisse à 10 millions», initiative pour la durabilité). Il a mis en avant les enjeux territoriaux, économiques et sécuritaires du pays.

Il a dit s'adresser aux délégués également en tant qu'agriculteur et père de trois enfants: «Chaque seconde, un mètre carré de surface agricole disparaît. Nous voulons préserver un peu de notre patrie. Nous voulons préserver notre culture. Nous voulons préserver notre merveilleux pays. C’est de cela qu’il s’agit dans l’initiative», a-t-il lancé samedi, rappelant que la population en Suisse croît 16 fois plus vite qu'en Allemagne.

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