Des élus UDC se réveillent avec des tags sur leur domicile

ATS Agence télégraphique suisse
Des inconnus ont barbouillé de slogans les entrées des immeubles d'habitation de représentants de l'UDC zurichoise. Les personnes concernées ont déposé une plainte pénale.
L'UDC cantonale et municipale ont publié vendredi un communiqué commun. Interrogée par Keystone-ATS, la police de la ville de Zurich confirme au moins un cas. Pour l'instant, elle ne fournit pas de détails.
L'UDC soupçonne des extrémistes de gauche, dont l'objectif est l'intimidation. Elle exige que la police intervienne avec fermeté et que les autorités condamnent ces actes.
