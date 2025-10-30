DE
FR

Après la manifestation à Berne
Des élus bourgeois montent au créneau contre «l’extrémisme violent»

Suite à la manifestation pro-Palestine à Berne en octobre, des parlementaires bourgeois proposent des mesures nationales contre l'extrémisme violent. L'Alliance Sécurité Suisse préconise des peines de prison plus sévères et l'utilisation de la reconnaissance faciale.
Publié: 11:01 heures
Partager
Écouter
Des manifestants lors d'un rassemblement non autorisé pour le peuple palestinien à Berne, le 11 octobre 2025.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Interdiction des pyrotechnies, peines de prison, reconnaissance faciale: suite à la manifestation pro-Palestine Gaza qui avait dégénéré le 11 octobre à Berne, des parlementaires bourgeois réclament une action nationale «halte à l’extrémisme violent».

A lire aussi
Des milieux politiques s'activent pour une surveillance accrue des «extrémistes de gauche»
Avec vidéo
«Une bande de voyous»
Des politiques veulent une surveillance accrue des «extrémistes de gauche»
Avons-nous sous-estimé la violence d'extrême gauche en Suisse?
Interview
L'éclairage d'un expert
Avons-nous sous-estimé la violence d'extrême gauche en Suisse?

Les mesures ont été présentées jeudi à Berne par l'Alliance Sécurité Suisse, qui regroupe des élus du Centre, du PLR et de l’UDC. Le simple fait de porter des objets touchant à la pyrotechnie ou aux lasers lors de rassemblements devrait être interdit.

D’autres propositions concernent les services de renseignements et les poursuites judiciaires. Après des appels à la violence, des surveillances pourraient être effectuées de façon «ciblée». L'alliance veut aussi promouvoir l’utilisation de la reconnaissance faciale, assistée par intelligence artificielle.

Selon elle, quiconque exerce de la violence contre la police devrait écoper d’une peine privative de liberté d’au moins un an. De plus, les personnes contrôlées pourraient être détenues jusqu’à 48 heures et répondre des dommages matériels.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus