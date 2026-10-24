Une cérémonie a réuni samedi à Airolo une quarantaine de personnes pour honorer les 11 victimes de l'incendie du tunnel du Gothard, survenu il y a 25 ans jour pour jour.

Une quarantaine de personnes se rassemblent à l'entrée du Gothard

Une quarantaine de personnes se rassemblent à l'entrée du Gothard

ATS Agence télégraphique suisse

Une quarantaine de personnes se sont rassemblées samedi près de l'entrée sud du tunnel routier du Gothard pour rendre hommage aux victimes de l'incendie qui s'était déclaré il y a tout juste 25 ans. Onze personnes avaient perdu la vie dans le brasier.

Sous un ciel gris, le curé d'Airolo (TI), Edy Rossi-Pedruzzi, a prononcé une prière. Des représentants du monde politique et de l'administration, dont le conseiller d'Etat tessinois Norman Gobbi, ont ensuite déposé des fleurs devant le mémorial aux victimes de l'accident.

L'événement avait été organisé par un groupe réuni autour de l'ancien président de la commune d'Airolo, Mauro Chinotti. L'incendie du 24 octobre 2001 a été provoqué par la collision de deux poids lourds. Il s'agit de l'accident le plus grave survenu jusque-là dans un tunnel suisse.