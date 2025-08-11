Washington veut un accord avec la Suisse d'ici fin octobre

Dernière mise à jour: il y a 51 minutes

Les Etats-Unis ont imposé des droits de douane de 39% sur les importations suisses. Des négociations sont en cours, et selon le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, ces taxes pourraient baisser si les déséquilibres commerciaux sont corrigés d'ici fin octobre.

1/4 Scott Bessent s'est exprimé sur les négociations en cours avec les partenaires commerciaux américains qui ne sont pas encore parvenus à un accord formel avec Washington. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Daniel Kestenholz

Aucun des partenaires commerciaux des Etats-Unis ne semble menacé par des droits de douane aussi élevés que les 39% imposés à la Suisse. Toutefois, elle n’est pas la seule à ne pas avoir encore conclu d’accord commercial formel avec Washington. D’autres pays sont également sous pression pour garantir leur accès au marché américain.

Les Etats-Unis souhaitent finaliser les négociations commerciales avec les pays concernés d’ici à la fin octobre. C’est ce qu’a indiqué le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, dans une interview accordée au quotidien japonais «Nikkei». Ces déclarations, faites jeudi 7 août et publiées durant le week-end, interviennent après l’instauration de nouveaux droits de douane étendus par l’administration du président Donald Trump.

Les droits de douane pourraient diminuer

Les déclarations de Scott Bessent laissent entendre que des efforts sont en cours pour conclure des accords. La Suisse, tout comme des partenaires clés des Etats-Unis tels que le Canada et le Mexique, mène actuellement des discussions avec Washington pour atténuer les effets de ces mesures tarifaires et sécuriser leur accès au marché américain.

Selon Scott Bessent, la Suisse participe aux négociations en tant que partenaire central, même s’il ne précise aucune avancée concrète ni nouvelle proposition. Le secrétaire américain au Trésor se contente d’indiquer que les discussions progressent, ajoutant qu’il s’attend à ce que les négociations avec la Suisse soient «en grande partie achevées d’ici à la fin octobre».

Les tarifs douaniers mis en place par les Etats-Unis «devraient diminuer» si les déséquilibres commerciaux sont corrigés, estime Scott Bessent. L’administration Trump utilise aussi ces droits de douane comme levier pour obtenir des concessions sur des sujets qui dépassent le strict cadre commercial.