Le secrétaire d'Etat suisse à la sécurité file à Washington

Markus Mäder, secrétaire d'Etat suisse à la sécurité, se rend à Washington ce mercredi. Discussions clés prévues sur les relations Europe-USA, la sécurité en Europe et la coopération militaire, dans un contexte de tensions au sein de l'OTAN.

ATS Agence télégraphique suisse

Le secrétaire d'Etat à la politique de sécurité Markus Mäder se rend mercredi à Washington pour discuter des relations entre Europe et Etats-Unis. La visite intervient dans un contexte de tension au sein de l'OTAN, après que Donald Trump a fait pression sur ses membres en début d'année.

Markus Mäder rencontrera David A. Baker, sous-secrétaire adjoint à la Défense chargé de la politique européenne et de l'OTAN, et Elbridge A. Colby, sous-secrétaire à la Défense.

Les échanges porteront principalement sur la situation sécuritaire en Europe, notamment sur les menaces russes et les conflits hybrides, indique le Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité mardi dans un communiqué. La participation de la Suisse à un programme américain de partenariat avec d'autres Etats et la coopération dans l'armement doivent aussi être discutées.

Mission dans l'Arctique

Des tensions se sont fait sentir au sein de l'OTAN en début d'année, après que le président américain Donald Trump a répété ses velléités sur le Groenland, membre de l'organisation. Le milliardaire avait finalement à Davos renoncé à appliquer ses menaces sur les pays européens qui ont soutenu le territoire autonome danois.

Le secrétaire général de l'organisation transatlantique Mark Rutte, qui se retrouve dans une situation délicate, s'était montré relativement conciliant avec le milliardaire américain au Forum économique mondial. Une posture que plusieurs Européens apprécient peu.

L'OTAN a lancé en février la mission «Arctic Sentry» pour renforcer la sécurité dans l'Arctique afin d'apaiser les Etats-Unis. Ces derniers veulent que l'Europe soit en mesure d'assurer sa défense, n'hésitant pas à évoquer régulièrement un arrêt du financement américain si rien ne change.