Au menu de ce jeudi 8 janvier: la Suisse touchée par un scandale de l'OTAN, des manquements de sécurité à Crans-Montana, Claude-Inga Barbey dans la tourmente jusqu'à sa mort, un trafic de haschisch à Sierre et enfin, l'indice des prix à la consommation.

«Au jour de Sainte-Gudule, le jour croît, mais le froid ne recule», dit le dicton du jour – qui semble étonnamment clairvoyant sur la météo. Pour bien commencer cette fraiche journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un échantillon des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 8 janvier. C'est parti!

1 La Suisse touchée par un scandale de corruption lié à l’OTAN

Le vaste scandale de corruption au sein de l'OTAN, portant sur des contrats passés avec la firme israélienne Elbit Systems, a des ramifications en Suisse, rapporte ce jeudi «Le Courrier». Un ancien spécialiste des munitions à l'OTAN, devenu homme d'affaires, a été interpellé en mai à Lugano. L'homme, installé au Tessin et qui aurait agi comme intermédiaire, est accusé selon un document de justice américaine, d'avoir reçu, entre novembre 2019 et juin 2020, plus d'un million d'euros d'une société italienne afin de lui permettre de remporter un contrat. Selon le média tessinois Area, il aurait été détenu à la prison de La Farera à Lugano durant soixante jours avant d'être libéré, à la suite d'une intervention américaine. Interrogé par «Le Courrier», le Ministère public de la Confédération affirme qu'il ne mène actuellement pas de procédure pénale dans ce contexte.

2 Les sorties de secours du «Constellation» n'étaient pas assez larges

Ni la porte extérieure ni la porte intermédiaire du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), dont l'incendie a fait 40 morts et 116 blessés au Nouvel An, n'avaient une largeur minimale de 1,2 mètre, du moins telles qu'elles étaient ouvertes la nuit du drame, estime jeudi la «Neue Zürcher Zeitung». Avec une capacité totale de 200 personnes, trois issues de 0,9 mètre de large chacune ou deux issues de 0,9 et 1,2 mètre de large sont nécessaires selon la réglementation, a confirmé le canton du Valais au journal. Plusieurs témoins ont fait état d'une autre issue à l'arrière du local, mais il n'a pas été possible de déterminer si celle-ci était ouverte et effectivement accessible la nuit de l'incendie.

3 Jusqu'à son décès, Claude-Inga Barbey a été accusée de transphobie

Les accusations d'homophobie, de transphobie et de racisme lancées contre la comédienne genevoise Claude-Inga Barbey, décédée samedi des suites d'un cancer à 64 ans, l'ont suivie jusqu'à la fin, expliquait-elle dans un entretien réalisé peu avant sa mort et diffusé jeudi par la «Tribune de Genève» et «24 heures». Elle disait avoir essayé «encore et encore» de comprendre comment elle a pu blesser des personnes avec son sketch sur le langage épicène en 2021. Elle s'était même rendue dans un centre LGBTQI+ à Genève pour en discuter. «Mais je ne comprends toujours pas comment ça a pu en arriver là.» Depuis ces accusations, «jouer sur scène a été un cauchemar. J'ai été prise d'un trac foudroyant dont je n'ai jamais réussi à me débarrasser. Je n'arrivais plus à conduire ma voiture, je l'ai vendue. Prendre le train est devenu un calvaire», avait-elle ajouté.

4 Trafic de cannabis à Sierre, un homme de 23 ans devant les juges

Accusé d'avoir orchestré un gros trafic de haschisch dans la cité Aldrin de Sierre (VS), un Tunisien de 23 ans doit comparaître ce jeudi devant le Tribunal cantonal valaisan (TC) à Sion. En première instance, le 7 août 2025, le Tribunal d'arrondissement de Sierre l'avait condamné à quatre ans de prison ferme et à une expulsion du territoire de sept ans. L'homme doit répondre d'infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'extorsion aggravée, de tentatives d'extorsion aggravée et de complicité de tentative d'extorsion aggravée. Le trafic de haschisch portait sur la vente d'au moins 540 kg de haschisch pour un chiffre d'affaires de 2,7 millions de francs. Dans cette affaire, une trentaine de jeunes avaient été impliqués.

5 Inflation quasi nulle, la stabilité économique reste fragile

L'Office fédéral de la statistique publie jeudi matin l'indice des prix à la consommation (IPC). Le renchérissement attendu, quasi nul, témoigne d'une bonne santé économique du pays, toutefois fragile, selon les analystes.