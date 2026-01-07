Trois brebis ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi, à Charmoille dans le Jura. L'Etat jurassien confirme la responsabilité du loup, mais annonce que les pertes ne seront pas indemnisées.

Le loup frappe encore dans le Jura, trois brebis tuées

Le prédateur ne sera pas abattu

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Moins d'une semaine après la mort de deux moutons à Ederswiller, le Jura est une nouvelle fois frappé par le loup. Dans la nuit de mardi à mercredi, deux brebis ont été tuées à Charmoille, annonce le Canton du Jura dans un communiqué. Deux autres ovins ont pu échapper à l'attaque.

Un garde-faune cantonal dépêché sur place a procédé aux constats d'usage. «Les traces et lésions observées sont caractéristiques d’une prédation par le loup», précise le communiqué.

Les pertes ne seront toutefois ni indemnisées ni comptabilisées dans le contingent des proies pouvant conduire à une autorisation d'abattage du loup, poursuivent les autorités. En cause: des conditions de détention et de protection des animaux non-conformes aux exigences fédérales.

Informé de ce nouvel épisode, le préposé à la protection des troupeaux de la Fondation rurale interjurassienne rappelle aux exploitants agricoles qu'il est impératif de prendre les mesures adéquates afin d'éviter toute nouvelle perte.