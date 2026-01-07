DE
FR

Le prédateur ne sera pas abattu
Le loup frappe encore dans le Jura, trois brebis tuées

Trois brebis ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi, à Charmoille dans le Jura. L'Etat jurassien confirme la responsabilité du loup, mais annonce que les pertes ne seront pas indemnisées.
Publié: il y a 58 minutes
Le loup a à nouveau sévi dans le Jura. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images/Imagebroker RF
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Moins d'une semaine après la mort de deux moutons à Ederswiller, le Jura est une nouvelle fois frappé par le loup. Dans la nuit de mardi à mercredi, deux brebis ont été tuées à Charmoille, annonce le Canton du Jura dans un communiqué. Deux autres ovins ont pu échapper à l'attaque.

Un garde-faune cantonal dépêché sur place a procédé aux constats d'usage. «Les traces et lésions observées sont caractéristiques d’une prédation par le loup», précise le communiqué.

Le loup ne sera pas abattu

Les pertes ne seront toutefois ni indemnisées ni comptabilisées dans le contingent des proies pouvant conduire à une autorisation d'abattage du loup, poursuivent les autorités. En cause: des conditions de détention et de protection des animaux non-conformes aux exigences fédérales. 

A lire aussi
Le nombre de loups abattus a «considérablement augmenté»
Loi modifiée
Le nombre de loups tués a «considérablement augmenté»
Le Valais a tué 16 loups en moins de deux mois et demi
Dont plusieurs louveteaux
Le Valais a tué moins de loups que l'année dernière

Informé de ce nouvel épisode, le préposé à la protection des troupeaux de la Fondation rurale interjurassienne rappelle aux exploitants agricoles qu'il est impératif de prendre les mesures adéquates afin d'éviter toute nouvelle perte.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus