Et la neutralité?

La Suisse veut améliorer ses relations avec l'Otan pour sa défense, tout en protégeant sa neutralité. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse se rapproche de l'Otan pour renforcer sa sécurité. Le Conseil fédéral a approuvé vendredi la participation du pays à un projet lié aux missiles Patriot mené par l'agence de l'organisation en charge des acquisitions et du soutien aux forces armées (NSPA). Le but est de renforcer la sécurité de la Suisse et d'augmenter la disponibilité des pièces de rechange pour la défense sol-air, indique le gouvernement dans un communiqué.

La participation de la Suisse au projet NSPA PATRIOT SP est compatible avec la neutralité du pays, précise-t-il. Si l'un des Etats participants devait être impliqué ultérieurement dans un conflit armé international, Berne pourrait toujours se retirer. Il s'agit de la troisième collaboration avec l'agence de l'Otan NSPA. Les liens entre la Suisse et l'organisation transatlantique sont régulièrement remis en question par l'UDC sous la Coupole fédérale.