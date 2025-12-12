DE
FR

Trump garde ses prix salés
La Suisse se résigne et revoit sa commande de F-35 à la baisse

La Suisse ajuste son achat de F-35 pour respecter le budget de 6 milliards de francs. Le Conseil fédéral annonce qu'aucun crédit supplémentaire ne sera alloué, mais le nombre exact d'avions n'est pas précisé, à cause de l'intransigeance des Etats-Unis sur le prix.
Publié: 14:30 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Le conseiller fédéral Martin Pfister le 10 décembre 2025, au Conseil national à Berne.
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
sda-logo.jpeg
Luisa Gambaro et ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse achètera «autant d'avions F-35 que possible» dans la limite de l'enveloppe financière de 6 milliards de francs. Aucun crédit supplémentaire ne sera alloué, a indiqué vendredi le Conseil fédéral. La volonté populaire sera respectée.

A lire aussi
L'entêtement du Conseil fédéral sur les F-35 fait sortir des élus de leurs gonds
Exclusif
Une alternative possible
Le Conseil fédéral s'entête sur les F-35, des élus fulminent
C’est officiel! La Suisse a signé l’achat de ses huit premiers F-35
Les 5 infos du jour
C’est officiel! La Suisse a signé l’achat de ses huit premiers F-35

Le nombre de jets achetés n'est pas précisé. Cette décision est liée à l'intransigeance des Etats-Unis sur le prix. La Suisse ne pourra pas leur imposer de prix fixe pour l'achat des 36 avions de combat F-35A initialement prévu. Le Conseil fédéral ne veut toutefois pas renoncer à cet avion. Treize pays européens l'acquièrent également, ce qui renforcera l'interopérabilité au sein de l'Europe, justifie-t-il. D'après Martin Pfister, le président américain Donald Trump n'a joué aucun rôle dans cette décision.

Le Département fédéral de la défense lance les travaux nécessaires pour compléter les capacités de défense aérienne. Celle-ci doit être adaptée aux menaces actuelles. Cela requiert donc un renouvellement en profondeur et un renforcement des performances de la défense sol-air, ainsi que le déploiement de 55 à 70 avions de combat modernes.

De nouvelles menaces

«Nous vivons une période de profonds bouleversements géopolitiques», a déclaré Martin Pfister en conférence de presse. Ces bouleversements rendent l'Europe plus vulnérable et exposent la Suisse au terrorisme et à la cybercriminalité. La Confédération s'est donc dotée d'une nouvelle stratégie de politique de sécurité pour les prochaines années afin de faire face à une «menace grandissante», notamment de porter les dépenses de défense à 1 % du PIB d'ici 2032. La stratégie présentée aujourd'hui s'articule autour de trois axes principaux:

  1. Renforcer la résilience: la Suisse doit protéger ses infrastructures critiques, son approvisionnement énergétique et alimentaire, et se défendre des cyberattaques. Elle doit donc réduire les dépendances et les vulnérabilités critiques pour minimiser les dommages en cas d'attaque. 

  2. Renforcer la protection et la défense: La protection de la population et la sécurité intérieure doivent être améliorées pour que le pays puisse mieux se défendre contre d’éventuelles attaques. La Suisse doit donc se préparer aux menaces d’espionnage, aux cyberattaques, au terrorisme et au crime organisé, aux catastrophes naturelles. 

  3. Renforcement des capacités de défense: la Suisse doit pouvoir se défendre aussi efficacement que possible contre une attaque. L'armée a donc besoin d’un équipement adéquat, quitte à envisager une défense conjointe avec les pays voisins. 

Martin Pfister a précisé que le processus de consultation sur la stratégie a commencé.

Une guerre en Europe?

La Russie intensifie sa guerre hybride et nourrit des ambitions territoriales, alerte Martin Pfister. «Ces risques vont empirer dans les années à venir.» Une escalade, «pouvant aller jusqu'à une guerre en Europe de l'Est», aurait aussi des répercussions majeures pour la Suisse. La Suisse doit être prête à se défendre. Selon le Conseil fédéral, 55 à 70 avions de chasse modernes seraient nécessaires pour un système de défense aérienne complet et adapté aux menaces actuelles. 


Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus