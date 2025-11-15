Dernière mise à jour: il y a 40 minutes

Guy Parmelin a expliqué comment la Suisse a réussi à débloquer le différend commercial avec les Etats-Unis. Tout est parti d’un message publié par Donald Trump sur Truth Social, annonçant que Jamieson Greer poursuivrait les discussions avec Berne.

Un post «Truth Social» de Trump et l'accord douanier se débloque

Tout est parti d'un message de Trump sur son réseau social, avoue Guy Parmelin. Photo: IMAGO/UPI Photo

ATS Agence télégraphique suisse

Dans une interview accordée aux journaux Tamedia, le conseiller fédéral Guy Parmelin a expliqué comment la Suisse était parvenue à débloquer le conflit commercial avec les Etats-Unis. Selon lui, le point de départ a été la déclaration du président américain Donald Trump sur les réseaux sociaux, selon laquelle le représentant commercial américain Jamieson Greer poursuivrait les négociations avec la Suisse.

Immédiatement après la publication de cette nouvelle sur la plateforme «Truth Social» de Trump, le Vaudois a appelé Jamieson Greer, explique-t-il dans l'interview publiée samedi soir. Durant cet appel, il a demandé à Jamieson Greer si un accord était possible. Ce dernier ayant répondu oui, un appel vidéo a ainsi eu lieu la semaine dernière.

Tout s'est enchainé

«Nous avons encore discuté de quelques points délicats. À la fin, nous nous sommes mis d'accord et Jamieson Greer nous a dit: je vais en parler dans le bureau ovale.» S'il se dit satisfait, Guy Parmelin a aussi déclaré qu'il serait «fier si nous revenions à des droits de douane de 0%». Toutefois, il reconnait que la déclaration d'intention constitue un point de départ pour les prochaines négociations.

Le conseiller fédéral en charge de l'économie confirme aussi dans l'interview l'importance de la rencontre des représentants économiques suisses avec Donald Trump à Washington au début du mois. Pour lui, après cette rencontre, tout s'est accéléré.

«Notre problème était le suivant: quand et comment remettre notre dossier en tête de liste auprès du président? Lorsque nous avons appris par les représentants économiques que certains d'entre eux pouvaient avoir un accès direct au Bureau ovale, nous avons vu là une occasion de placer le sujet en tête de liste», explique le ministre.

Étiquette pour les poulets avec chlore?

En charge de l'agriculture aussi, Guy Parmelin s'est également exprimé sur les poulets traités au chlore que les États-Unis souhaitent importer en Suisse. «Nous sommes prêts à mener cette discussion.» Il s'agit d'un petit contingent, plus précisément de 1500 tonnes de viande de poulet.

«Nous aboutirons peut-être à une solution similaire à celle adoptée pour la viande bovine traitée aux hormones, qui doit être étiquetée, a déclaré Guy Parmelin. Le consommateur peut ainsi décider lui-même ce qu'il souhaite acheter. Depuis que nous avons introduit les étiquettes, les importations sont passées de 800 tonnes à 250 tonnes», a expliqué le conseiller fédéral.