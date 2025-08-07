Publié: il y a 15 minutes

Une alpiniste suisse de 46 ans est décédée mardi lors d'une chute au Lagginhorn, près de Saas Grund (VS). L'accident s'est produit à 3800 mètres d'altitude pendant la descente. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette tragédie.

La femme décédée mardi à Saas Grund est une Suissesse de 46 ans

Les sauveteurs à bord d'Air Zermatt n'ont pu que constater le décès de la victime à Saas Grund. (image d'illustration) Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

La victime de la chute mortelle de mardi au Lagginhorn, au-dessus de Saas Grund (VS), a été identifiée: il s'agit d'une ressortissante suisse âgée de 46 ans, a indiqué jeudi la police cantonale dans un communiqué.

L'accident s'est produit dans l'après-midi lorsque deux alpinistes se trouvaient sur le chemin du retour, à une altitude d'environ 3800 mètres. Pour une raison que devra déterminer l'enquête, l'une de ces deux personnes a chuté mortellement, expliquait mercredi la police valaisanne. Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une instruction.

Deux autres décès

Les sauveteurs dépêchés par l'Organisation cantonale valaisanne des secours se sont rendus sur place à bord d'un hélicoptère d'Air Zermatt. Ils n'ont pu que constater le décès de l'alpiniste.

Dimanche, un randonneur avait également perdu la vie sur le territoire de la commune de Saas-Grund. Son corps avait été retrouvé dans la région du Hohlaubgletscher. Lundi, un alpiniste était décédé en gravissant le Cervin, au-dessus de Zermatt. Leurs identifications étaient toujours en cours, mercredi après-midi.