DE
FR

Troisième victime en Valais
La femme décédée mardi à Saas Grund est une Suissesse de 46 ans

Une alpiniste suisse de 46 ans est décédée mardi lors d'une chute au Lagginhorn, près de Saas Grund (VS). L'accident s'est produit à 3800 mètres d'altitude pendant la descente. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette tragédie.
Publié: il y a 15 minutes
Partager
Écouter
Les sauveteurs à bord d'Air Zermatt n'ont pu que constater le décès de la victime à Saas Grund. (image d'illustration)
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La victime de la chute mortelle de mardi au Lagginhorn, au-dessus de Saas Grund (VS), a été identifiée: il s'agit d'une ressortissante suisse âgée de 46 ans, a indiqué jeudi la police cantonale dans un communiqué.

L'accident s'est produit dans l'après-midi lorsque deux alpinistes se trouvaient sur le chemin du retour, à une altitude d'environ 3800 mètres. Pour une raison que devra déterminer l'enquête, l'une de ces deux personnes a chuté mortellement, expliquait mercredi la police valaisanne. Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une instruction.

Deux autres décès

Les sauveteurs dépêchés par l'Organisation cantonale valaisanne des secours se sont rendus sur place à bord d'un hélicoptère d'Air Zermatt. Ils n'ont pu que constater le décès de l'alpiniste.

Dimanche, un randonneur avait également perdu la vie sur le territoire de la commune de Saas-Grund. Son corps avait été retrouvé dans la région du Hohlaubgletscher. Lundi, un alpiniste était décédé en gravissant le Cervin, au-dessus de Zermatt. Leurs identifications étaient toujours en cours, mercredi après-midi. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la