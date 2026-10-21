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Explosion à Schaffhouse
Trois suspects de l'attaque d'un bancomat arrêtés aux Pays-Bas

Trois suspects liés à l'explosion d'un bancomat lundi à Beringen (SH) ont été arrêtés aux Pays-Bas. L'argent saisi pourrait provenir du butin volé. Les autorités suisses demandent leur extradition.
Publié: il y a 5 minutes
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Les autorités néerlandaises ont saisi d'importantes sommes d'argent lors du coup de filet.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Trois personnes suspectées d'être liées à l'attaque de bancomat lundi à Beringen (SH) ont été arrêtées aux Pays-Bas. Les autorités ont également saisi de l'argent liquide.

L'opération a été menée conjointement par Fedpol, la Police schaffhousoise et les autorités partenaires étrangères, a indiqué mercredi le Ministère public de la Confédération (MPC). Il confirmait une information des Schaffhauser Nachrichten à Keystone-ATS.

Blessé lors de l'explosion

Le MPC n'a pas fourni de précisions sur les personnes arrêtées. Il demandera toutefois leur extradition. L'argent liquide saisi proviendrait du butin dérobé lors de l'explosion. «Un lien possible avec l'explosion du distributeur de billets à Thayngen (SH) le 30 septembre fait également partie de l'enquête en cours», précise-t-on.

Lors de l'explosion à Beringen tôt lundi matin, un immeuble d'habitation a pris feu et treize personnes ont dû être évacuées. Les auteurs ont fui sans être identifiés. Après l'explosion à Thayngen, un homme a en revanche été arrêté. Il s'était gravement blessé à la main et à la cuisse lors de l'explosion et avait été transporté à l'hôpital. Deux complices s'étaient enfuis, les auteurs n'avaient alors pris aucun butin.

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