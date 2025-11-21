DE
100 heures de travail par semaine
Une start-up suisse publie une offre d'emploi tout droit sortie des enfers

La start-up zurichoise Forgis recrute sur LinkedIn pour des postes à 5800 francs par mois, mais exige 100h de travail hebdomadaire, Master d’une université d’élite et un redoutable esprit de compétition, même entre collègues.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
Nathalie Benn
Nathalie Benn

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée est un casse-tête de plus en plus inquiétant pour de nombreuses entreprises suisses. Elles essaient donc d'améliorer leurs conditions de travail, par exemple en proposant des horaires plus flexibles ou des salaires plus élevés pour attirer du personnel. 

Mais la start-up de la tech «Forgis», basée à Schlieren (ZH), a choisi une tout autre stratégie. L'entreprise recrute sur Linkedin et, concrètement, elle cherche de nouveaux collaborateurs en marketing et ressources humaines. Les offres d'emploi sont en ligne depuis quatre jours. 

Quelques dimanches de repos

Au lieu de mettre en avant les atouts d'une start-up – hiérarchie horizontale, grande flexibilité –, l'offre d'emploi mentionne un salaire annuel de 70'000 francs suisses (environ 5'800 francs par mois) pour une semaine de travail de 80 à 100 heures, avec «quelques dimanches de repos» aimablement inclus. Les candidats doivent se rendre à l'évidence: un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée n'est manifestement pas au programme.

C'est beaucoup (trop)?

Pour rappel, une semaine de travail en Suisse est de 42 heures, et le salaire médian est entre 78'000 et 80'000 francs suisses par an.

Les prérequis sont considérables: un «Master of Science» d’une «Université de pointe, par exemple l’EPFZ, Oxford ou Cambridge». Plus absurde encore: LinkedIn affiche que plus de 100 candidatures ont déjà été envoyées en seulement quatre jours. 

Les cadres en colocation?

En contrepartie, les employés reçoivent des actions allant jusqu'à 1% du capital de l'entreprise. Selon le succès de la boîte, cet investissement peut devenir très rentable. Leur logement est également pris en charge: les employés peuvent habiter près du bureau, dans une résidence partagée dans la banlieue de Zurich. 

Les conditions de vie dans le logement restent floues. Ce type de colocation attire toutefois souvent des passionnés de technologie. Les «hacker houses» sont surtout répandues aux Etats-Unis.

«Nous ne sommes pas une famille»

Si certaines entreprises aiment se vanter volontiers pour leurs valeurs familiales, chez Forgis, le message est clair: «Nous ne sommes pas une famille. Nous sommes des camarades en mission et en 'coopétition'. Nous ne nous abandonnons jamais les uns les autres, nous nous soutenons mutuellement, mais nous nous stimulons par une saine et constante concurrence.» Ce sont les résultats de la boîte qui semblent compter, pas les rapports humains. Les employés sont là «pour frapper fort», pas pour se faire des câlins.

