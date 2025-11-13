Publié: il y a 12 minutes

Des milliers d'élèves ont participé jeudi auprès de leurs parents à la Journée Futur en tous genres, partout à travers la Suisse. Cette initiative vise à promouvoir l'égalité dans le choix des profession.

Des milliers de jeunes suisses ont accompagné leurs parents à leur travail

Des milliers de jeunes suisses ont accompagné leurs parents à leur travail

A l'agence Keystone-ATS, les enfants ont pris la place des journalistes jeudi au Centre des médias du palais fédéral. Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

ATS Agence télégraphique suisse

Des milliers d’élèves ont accompagné jeudi leurs parents sur leur lieu de travail lors de la Journée Futur en tous genres. Au total, 2828 entreprises ont ouvert leurs portes dans toute la Suisse, ont indiqué les organisateurs.

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a par exemple ouvert ses portes à 45 enfants pour leur faire découvrir les métiers de l’informatique, de la recherche scientifique et les rouages de l’administration. Au Département fédéral de l’Economie, près de 100 enfants ont pu découvrir les différentes unités administratives.

A l'agence Keystone-ATS, des élèves ont visité la salle de presse à Berne et joué le rôle de journalistes au centre de presse du Palais fédéral. Les élèves de 5e à 7e année ont également eu l’occasion de changer de perspective en découvrant une profession non typique de leur sexe.

25e édition

L'idée est d'explorer des métiers que les enfants n'envisagent pas forcément. La journée Futur en tous genres a pour but de contribuer à l'égalité au moment de choisir une profession.

Depuis 25 ans, la Journée de l’avenir offre des visites à des milliers de jeunes pour se donner une idée de leur avenir. La Journée est un projet des bureaux de l’égalité de plusieurs cantons et des villes de Berne, Lucerne et Zurich. Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation soutient financièrement cet événement.