Après l'agression d'une femme en France, une pétition demande plus de sécurité dans les transports publics. En Suisse, les CFF ne voient actuellement pas la nécessité d'aménager des compartiments réservés aux femmes.

Ce que font les CFF pour la sécurité de leurs passagères

Une pétition en France demande des wagons sans hommes

1/7 Suite à l'agression d'une femme dans un train en France, une pétition demandant des compartiments réservés aux femmes a été signée plus de 22'000 fois. (Image symbolique) Photo: imago/IP3press

Marian Nadler

A quel point vous sentez-vous en sécurité dans les transports publics? Il y a quelques semaines, le cas d'une jeune femme agressée dans un tram à Zurich a suscité des discussions enflammées sur les réseaux sociaux. Dans d'autres pays également, la sécurité dans les transports publics est un sujet de préoccupation, comme le montre un article du «Parisien».

Après l'agression choquante d'une femme dans un train vide du Val-de-Marne le 15 octobre, une pétition en ligne pour plus de sécurité pour les femmes dans les transports publics a recueilli plus de 22'000 signatures en une semaine.

Les CFF expliquent pourquoi il n'y a pas de wagons réservés aux femmes en Suisse

La pétition demande à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de prendre des mesures concrètes. L'une des propositions est l'introduction de compartiments réservés aux femmes dans les trains.

Dans d'autres pays, comme le Brésil, le Japon, l'Inde, l'Iran et le Mexique, des compartiments exclusivement réservés aux femmes existent déjà depuis longtemps. Les chemins de fer autrichiens (ÖBB) proposent eux aussi de tels compartiments dans les trains EuroCity et InterCity.

Blick a voulu savoir si de telles réflexions étaient également en cours aux CFF et comment la sécurité des femmes était garantie. «L'introduction de compartiments ou de wagons spéciaux pour les femmes n'est pas prévue pour le moment», explique la porte-parole Mara Zenhäusern en réponse à une question.

Selon elle, les enquêtes de satisfaction menées récemment ne montrent «aucune demande spécifique pour de tels aménagements». La majorité des voyageurs jugent la sécurité dans les trains suisses élevée.

Police des transports et caméras

En cas de situation critique, les passagers sont invités à s’adresser au personnel ou, en cas d’urgence, à contacter la police des transports au 0800 117 117 – le numéro est affiché sur les vitres et dans les zones d’entrée des trains. Les rames modernes disposent en outre de boutons d’alarme facilement accessibles.

Après 22 heures et sur les «liaisons à risque accru», la police des transports patrouille davantage. Depuis un peu plus d'un an, les agents sont également équipés de bodycams. Le bilan après un an était positif en septembre. Les voies de fait à l'encontre des forces d'intervention ont diminué de 11% par rapport à la même période de l'année précédente, et dans 202 cas, des enregistrements par bodycam ont servi de preuve.

Pour garantir la sécurité, les CFF misent en outre sur la surveillance vidéo. 2500 caméras dans les gares et 26'000 caméras dans les trains filment (presque) tout.