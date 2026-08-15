Jeudi, un accident de montagne s'est produit près du Pilatus, en contrebas du Tomlishorn. Un randonneur de 57 ans a fait une chute sur un terrain escarpé et a été mortellement blessé.

Un randonneur trouve la mort près du Pilatus

Un randonneur trouve la mort près du Pilatus

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 57 ans a trouvé la mort dans un accident survenu sur les pentes du Tomlishorn, près de Hergiswil (NW). Le randonneur a fait une chute dans un terrain escarpé et a été retrouvé sans vie vendredi par la Rega, a annoncé samedi la police nidwaldienne.

Un tiers a signalé la présence d'un sac à dos dans un couloir. Lors d'un vol de recherche effectué par la suite, la Rega a découvert la personne inanimée. Le quinquagénaire était originaire du canton d’Argovie. D’après les premières constatations, il a fait une chute mortelle jeudi déjà.

Depuis le début de l’année jusqu’à la mi-août, la Rega est intervenue à 323 reprises pour des accidents de montagne, soit 39 de plus que sur la même période l’an dernier. L'une des raisons est que le beau temps a sans doute incité un nombre particulièrement élevé de personnes à se rendre en montagne, a expliqué la Rega à Keystone-ATS.