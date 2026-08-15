DE
FR

Tragédie en Suisse centrale
Un randonneur trouve la mort près du Pilatus

Jeudi, un accident de montagne s'est produit près du Pilatus, en contrebas du Tomlishorn. Un randonneur de 57 ans a fait une chute sur un terrain escarpé et a été mortellement blessé.
Publié: 18:40 heures
|
Dernière mise à jour: 18:52 heures
La victime aurait chuté jeudi déjà.
Photo: Capture d'écran / Google Maps
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 57 ans a trouvé la mort dans un accident survenu sur les pentes du Tomlishorn, près de Hergiswil (NW). Le randonneur a fait une chute dans un terrain escarpé et a été retrouvé sans vie vendredi par la Rega, a annoncé samedi la police nidwaldienne.

Un tiers a signalé la présence d'un sac à dos dans un couloir. Lors d'un vol de recherche effectué par la suite, la Rega a découvert la personne inanimée. Le quinquagénaire était originaire du canton d’Argovie. D’après les premières constatations, il a fait une chute mortelle jeudi déjà.

Depuis le début de l’année jusqu’à la mi-août, la Rega est intervenue à 323 reprises pour des accidents de montagne, soit 39 de plus que sur la même période l’an dernier. L'une des raisons est que le beau temps a sans doute incité un nombre particulièrement élevé de personnes à se rendre en montagne, a expliqué la Rega à Keystone-ATS.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus