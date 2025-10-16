DE
FR

L'électrique gagne du terrain
Le nombre de véhicules sur les routes suisses a légèrement augmenté

La Suisse compte 6'562'600 véhicules routiers, en hausse de 0,9%. Les voitures électriques gagnent du terrain, mais l'essence et le diesel dominent encore avec 85% du parc automobile.
Publié: 11:20 heures
Les voitures de tourisme à essence resteront majoritaires sur les routes suisses en 2025. (Archives)
ATS Agence télégraphique suisse

Environ 6'562'600 véhicules à moteur routiers (sans les cyclomoteurs) étaient autorisés à circuler en Suisse à fin septembre, soit 0,9% de plus qu'en 2024, selon un décompte provisoire publié jeudi par l'OFS. Les voitures à essence restent majoritaires.

Avec 4'829'500 unités, les voitures de tourisme représentent près de trois quarts des véhicules. Leur nombre a crû de 33'400, soit 0,7%, par rapport à l'année précédente, indique l'Office fédéral de la statistique sur son site.

Majorité à essence

Bien que la part des voitures électriques et hybriques ait connu une hausse, la grande majorité des voitures (85%) fonctionne à l'essence (58,7%) et au diesel (24%). Les voitures électriques représentent 5,2% (4,2% en 2024) et les véhicules hybrides 11,9% (9,6% en 2024).

Il existe toutefois des différences selon les cantons. C'est dans celui de Zoug que la part des véhicules électriques est la plus importante (11,3%), suivi par Zurich (6,6%). En Suisse romande, la palme revient au canton de Vaud (5,4%), suivi par Fribourg (5%) et le Valais (4,3%). Viennent ensuite Neuchâtel et le Jura (3,8%). Genève ferme la marche (3,6%).

