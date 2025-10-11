DE
Un repère à selfies
Les touristes créent des bouchons autour de ce célèbre lac suisse

Sur la route longeant le lac de Thoune, de nombreux touristes ralentissent pour prendre des photos, créant ainsi de longs bouchons. De quoi irriter les habitants. Pour remédier à ce problème, un élu propose de créer des emplacements dédiés aux selfies.
Publié: il y a 28 minutes
1/6
La vue sur le Niesen attire les touristes.
Photo: Pius Koller

La belle route entre Spiez et Interlaken, dans l'Oberland bernois, attire de nombreux touristes qui créent des problèmes de circulation. D'après la «Plattform J», les vacanciers ralentissent souvent sur les routes longeant le lac de Thoune pour admirer le panorama à couper le souffle ou prendre des photos.

Le député bernois Romeo Arnold des Vert'libéraux (PVL) est bien conscient de la situation. «Le tourisme de masse est arrivé», constate-t-il. Comme solution, il propose d'aménager des spots à «selfies» le long du parcours. «Ce serait certainement bien. Les points de vue pour les touristes doivent être clairement signalés afin qu'ils puissent réagir à temps», poursuit le député.

Ces points d'observation seraient non seulement plus sécurisés, mais amélioreraient la fluidité du trafic. «Ces spots pourraient aussi servir d'aires de repos, ce qui permettrait de désengorger un trafic important», explique le politicien.

Une vignette touristique?

Une autre idée pour réguler le trafic est l'introduction d'une vignette touristique. «Je soutiens aussi cette idée pour le Gothard. Avec un service payant, on peut canaliser les touristes, d'une certaine façon.»

Les données de l'Office fédéral du développement territorial montrent que 74% des voyages touristiques vers la Suisse se font en voiture. Romeo Arnold insiste sur la responsabilité du secteur touristique: «Les entreprises qui favorisent l'afflux de touristes devraient aussi être tenues responsables des problèmes.» Il critique le manque d'actions menées jusqu'à présent.

La «Plateforme J» a calculé le potentiel financier d'une vignette touristique: avec 3,5 millions de nuitées dans la région d'Interlaken et une taxe supposée de 10 francs par voiture, ce système pourrait théoriquement générer plus de 26 millions de francs. Mais ce système s'ajouterait à la vignette autoroutière, que les touristes paient déjà.

