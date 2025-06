Comment la Suisse inspire l’Europe face au tourisme de masse

Face au tourisme de masse, la Suisse mise sur les trains, les séjours hors saison et même une taxe pour préserver ses sites. Une approche plus durable, saluée par les autres pays.

1/4 A la suite de la diffusion de la série sud-coréenne «Crashing Landing On You», tournée en partie près du lac de Brienz, les touristes ont afflué pour prendre LA photo.

Solène Monney Journaliste Blick

Barcelone, Venise, Lisbonne, les Canaries… Cette année encore, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dire stop au tourisme de masse. Et d’autres manifestations sont encore prévues cet été dans le sud de l’Europe. En cause: la surpopulation urbaine, l'explosion des loyers et les comportements parfois déplacés des visiteurs.

Face à cette pression, le secteur touristique tente, lentement mais sûrement, de trouver un nouvel équilibre. Un pays en particulier semble tirer son épingle du jeu: la Suisse. La BBC a mis à l'honneur samedi 14 juin la stratégie de la Confédération helvétique pour tenter de concilier tourisme, vie des résidents, pressions environnementales, sociales et économiques. Bien que la Suisse ne figure pas parmi les dix destinations européennes les plus saturées, elle voit néanmoins certaines de ses régions particulièrement sollicitées.

La force des trains

Avec des saisons de ski raccourcies par le réchauffement climatique et des glaciers qui s’effondrent, comme celui de Blatten, la Suisse n’a pas le luxe de rester passive. Son atout majeur? Le train. Depuis début 2025, l’ensemble du réseau ferroviaire fonctionne à l’énergie hydroélectrique. Et le rail ne fait pas qu’être vert: il permet aussi de répartir les flux touristiques, aussi bien sur l’année que sur le territoire.

Comme le souligne la BBC, les Alpes suisses figurent parmi les montagnes les plus accessibles au monde en transports publics. Pour encourager cette mobilité douce, la plateforme Swisstainable propose des réductions sur les billets de train pour toute réservation dans un hôtel durable, et même sur certains séjours labellisés.

Miser sur le hors saison

Autre piste pour désengorger les sites en été et en hiver: miser sur le hors saison. Et qui de mieux que Roger Federer pour porter ce message? L’ex-star du tennis prête son image à une campagne de promotion invitant à découvrir la Suisse autrement.

https://youtu.be/dRID0fo-2FQ?feature=shared

Dans cette optique, les remontées mécaniques prolongent leur activité, tout comme de nombreux hôtels saisonniers. Résultat: la Suisse devient plus attractive… toute l’année.

L'impôt pour les lieux blindés

Mais certains coins suisses restent victimes de leur succès. Depuis que la série sud-coréenne «Crash Landing On You» a mis en lumière Lauterbrunnen et le lac de Brienz, les visiteurs affluent pour prendre la photo.

«On a droit à une vague de jet-set, mais pas dans le bon sens du terme», note Alexander Herrmann, directeur Royaume-Uni & Irlande de Suisse Tourisme. «On s’est demandé: comment en tirer quelque chose de positif? En utilisant cette affluence pour financer des infrastructures comme des toilettes ou un parking.»

Résultat: une taxe de 5 francs est désormais demandée aux visiteurs de la fameuse jetée vue dans la série. Cet argent permet notamment de financer un nouveau parking, relié au lieu… par le train, évidemment.

Alors pour les touristes qui envisagent de visiter les charmes de la Suisse, le message est simple: prenez le train, partez en dehors des hautes saisons... et pour les lieux les plus prisés, prévoyez de mettre la main à la poche.