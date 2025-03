La Suisse est à nouveau la destination de voyage la plus chère d'Europe et la sixième plus chère du monde, selon une étude d'Hellosafe. Les touristes doivent s'attendre à dépenser en moyenne 227 francs par jour, bien plus que dans tous les autres pays européens.

1/2 Pas facile d'être un touriste en Suisse. Selon une étude, il faut dépenser 270 francs par jour en moyenne. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Pour un touriste, prévoir un budget voyage en Suisse, c'est voir son portemonnaie fondre à vue d'œil. Logement, nourriture, transports et loisirs: tout est cher, plus cher qu'ailleurs. En effet, la Suisse est à nouveau la destination de voyage la plus chère d'Europe, et la sixième plus chère du monde, selon la dernière étude de l'assureur Hellosafe.

Le charme de nos montagnes, la folie de l'Eurovision ce printemps ou la tension de l'Euro de foot féminin cet été devraient tout de même en convaincre plus d'un cette année. Mais ces courageux – fortunés, devrait-on dire – touristes doivent s'attendre à débourser pas moins de 227 francs par jour en moyenne. A titre de comparaison, la France arrive deuxième dans le classement des pays européens, avec une moyenne 170 francs dépensés quotidiennement.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La Suisse sur le toit de l'Europe

La Suisse est le seul pays du continent à figurer dans le top 15 mondial. Sur les 136 pays analysés, seules une poignée d'îles paradisiaques dépassent la cherté de la Suisse. Tout en haut de la liste, on trouve les caribéennes Barbade (299 francs/jour), Antigua-et-Barbuda (281 francs) et Saint-Kitts-et-Nevis (246 francs).

Viennent ensuite un représentant de l'Asie du Sud-Est, les Maldives (243 francs) et l'Île de Grenade, encore pour les Caraïbes. Juste derrière la Suisse, une superpuissance, une région touristique qui fait l'actualité ces derniers temps et un représentant du Moyen-Orient complètent le top 10: les Etats-Unis (225 francs), le Groenland (200 francs) et les Emirats Arabes Unis (200 francs).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Relatif au PIB

Avis aux amateurs sans le sou, la liste des pays les moins chers regorge de pépites en Asie, en Afrique et en Europe de l'Est. Le Laos remporte la palme du pays le moins cher, avec seulement 14 francs par jour de moyenne. Le Kazakhstan (17 francs), le Rwanda (18 francs), le Ghana (20 francs) et la Mongolie (21,5 francs) complètent le top 5 des voyages abordables. L'accessibilité de ces destinations repose toutefois sur des difficultés socioéconomiques variées pour ces pays et leurs habitants.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

A noter que le voyage vers le pays en question n'est pas pris en compte dans le classement, au contraire des «dépenses réalisées par le voyageur sur place dans le pays de destination»: l'hébergement (hôtel ou réservation de type Airbnb), les dépenses de nourriture (basées sur les prix à la consommation locaux et le coût de la restauration) ou encore les dépenses de transport à l'intérieur même du pays.