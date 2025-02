1/4 Les vainqueurs d'Arosa Lenzerheide: (de g. à dr.) Philipp Holenstein, Reto Wyss, Steffi Buchli, Thomas Küng et Christian Wyrsch. Photo: Philippe Rossier

Martin Schmidt

Après les exploits des skieurs suisses aux Mondiaux de Saalbach, c’est au tour des meilleures stations de ski helvétiques de monter sur le podium. Les lecteurs de Blick ont tranché: voici les destinations préférées des amateurs de sports d’hiver. Pour cette quatrième édition des Blick Winter Awards, plus de 50'000 lecteurs ont voté pour élire les meilleures stations dans six catégories.

Comme l'année dernière, le grand vainqueur vient des Grisons: Arosa Lenzerheide succède à Laax en tant que «Meilleure station de ski de Suisse» et remporte en même temps le titre dans la catégorie «Ski & Snowboard». Joli doublé!

«Nous sommes très heureux. C'est une confirmation de l'excellent travail de nos collaborateurs», déclare Philipp Hollenstein, CEO d'Arosa Bergbahnen. «Et cela confirme nos investissements permanents dans la qualité des produits.» Il y a onze ans, les sociétés de remontées mécaniques d'Arosa et de Lenzerheide ont relié leurs domaines skiables. «Cette collaboration a été un facteur de réussite décisif», souligne-t-il.

Crans-Montana parvient à défendre son titre

En Suisse romande, Crans-Montana (VS) a pu défendre son titre dans la catégorie «Meilleure station de ski de Suisse romande». La destination est en plein essor depuis l'arrivée du géant américain Vail Resorts. En témoignent plusieurs nouveaux projets hôteliers et boutiques de luxe qui ont ouvert leurs portes ou qui les ouvriront dans les prochaines années. Une transformation qui séduit les visiteurs et la communauté de Blick.

Les vainqueurs Voici les gagnants des Blick Winter Awards 2024/25: Meilleur domaine skiable de Suisse 1ère place: Arosa Lenzerheide (GR) 2e place: Zermatt-Matterhorn (VS) 3e place: Aletsch Arena (VS) Meilleur domaine skiable de Suisse romande 1ère place: Crans-Montana (VS) 2e place: Région Dents du Midi - Portes du Soleil (VS) 3e place: Nendaz (VS) Meilleur domaine skiable «Ski & Snowboard» 1re place: Arosa Lenzerheide (GR) 2e place: Laax (GR) 3e place: Zermatt-Matterhorn (VS) Meilleur domaine skiable «Petit & raffiné» 1ère place: Stoos (SZ) 2e place: Blatten-Belalp (VS) 3e place: Bergbahnen Brigels (AG) (GR) Meilleur domaine skiable «Loisirs & plaisir» 1ère place: Melchsee-Frutt (OW) 2e place: Destination Davos Klosters (GR) 3e place: Crans-Montana (VS) Meilleur domaine skiable «Famille» 1ère place: Flumserberg (SG) 2e place: Grächen & St. Niklaus (VS) 3e place: Bellwald (VS) Voici les gagnants des Blick Winter Awards 2024/25: Meilleur domaine skiable de Suisse 1ère place: Arosa Lenzerheide (GR) 2e place: Zermatt-Matterhorn (VS) 3e place: Aletsch Arena (VS) Meilleur domaine skiable de Suisse romande 1ère place: Crans-Montana (VS) 2e place: Région Dents du Midi - Portes du Soleil (VS) 3e place: Nendaz (VS) Meilleur domaine skiable «Ski & Snowboard» 1re place: Arosa Lenzerheide (GR) 2e place: Laax (GR) 3e place: Zermatt-Matterhorn (VS) Meilleur domaine skiable «Petit & raffiné» 1ère place: Stoos (SZ) 2e place: Blatten-Belalp (VS) 3e place: Bergbahnen Brigels (AG) (GR) Meilleur domaine skiable «Loisirs & plaisir» 1ère place: Melchsee-Frutt (OW) 2e place: Destination Davos Klosters (GR) 3e place: Crans-Montana (VS) Meilleur domaine skiable «Famille» 1ère place: Flumserberg (SG) 2e place: Grächen & St. Niklaus (VS) 3e place: Bellwald (VS) plus

Cette année, Stoos (SZ) montre qu'il est possible de rendre ses clients heureux même en étant une petite destination: le domaine skiable rafle la première place dans la catégorie «Petit & raffiné». Le domaine est synonyme d'ambiance familiale et est parfaitement accessible.

Dans la catégorie «Loisirs et divertissement», c’est Melchsee-Frutt (OW) qui l’emporte. Déjà doublement récompensée dans la catégorie «Petit & raffiné» lors des éditions précédentes, la station décroche ainsi un troisième titre en quatre ans.

Flumserberg se distingue auprès des familles

Pour la première fois sur le podium, Flumserberg s’impose directement en tête dans la catégorie Famille. «Cette distinction récompense notre philosophie et l’engagement de toute notre équipe», déclare Mario Bislin, directeur des remontées mécaniques. La station met un point d’honneur à offrir une expérience intergénérationnelle: pendant que les parents dévalent les pistes, les enfants peuvent s’amuser en toute sécurité sous la supervision d’un personnel dédié.

Les Blick Winter Awards de cette année ont été décernés jeudi soir devant quelque 150 invités au Volkshaus de Zurich. Max Buder, Chief Commercial Officer chez Ringier Médias Suisse, déclare: «Les Blick Winter Awards sont solidement établis et sont devenus incontournables – ils offrent une plateforme propre aux régions et aux sports de neige grâce à leur couverture médiatique complète. Le grand enthousiasme et l'écho positif de toutes les destinations participantes montrent à quel point cette distinction et cette initiative sont appréciées dans le tourisme hivernal suisse.»