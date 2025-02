Quelles sont les grandes stations de ski les moins chères de Suisse?

Notre pays est un eldorado pour les amateurs de sports d'hiver. Certains cantons commencent leurs vacances d'hiver et pour l'occasion, Blick vous présente les onze domaines skiables les plus abordables.

Jusqu'à 600 kilomètres de pistes... Mais connaissez-vous les plus grands domaines skiables de Suisse? Photo: Joseph Khakshouri

La haute saison de ski est lancée depuis un moment et certains cantons sont déjà en vacances cette semaine. Dans les grands domaines skiables, les amateurs de sports d'hiver profitent d'une meilleure répartition sur les pistes, laissant suffisamment de place pour tracer de belles courbes. Mais quels sont les plus vastes domaines skiables de Suisse et quel budget faut-il prévoir pour profiter de ces kilomètres de pistes? Blick vous présente les onze plus grands, classés en fonction du prix du forfait.

Attention, le prix du forfait de ski correspond au coût pour un adulte, la semaine du dimanche 2 février au samedi 8 février inclus. Selon les domaines, les prix peuvent encore changer en raison du dynamisme touristique. Aujourd’hui, de nombreuses stations suisses se sont regroupées. Cependant, les kilomètres de pistes ne sont comptabilisés ensemble que si les domaines sont directement reliés par un téléski ou une piste. C’est pourquoi Andermatt-Sedrun-Disentis est considéré séparément, tandis qu’Arosa-Lenzerheide figure comme un domaine unique grâce à son téléski de liaison.

11 Zermatt (Valais)

Le troisième plus grand domaine skiable, Zermatt-Matterhorn, s'étend sur 360 kilomètres de pistes. Avec la construction du téléphérique du Petit Cervin, culminant à 3883 mètres d'altitude, cette station sans voitures est devenue la plus haute d'Europe. Cependant, pour la semaine, le forfait de ski reste l'un des plus chers.

Prix du forfait de ski: 556 francs (prix dynamique), en moyenne 79 francs par jour.

10 St-Moritz - Corviglia (Grisons)

Dans la station de Saint-Moritz Corviglia, les férus de ski peuvent profiter de 155 kilomètres de pistes. Corviglia se classe ainsi comme la neuvième plus grande destination skiable de Suisse. Son «climat champenois», combinant air sec et soleil, attire de nombreux visiteurs internationaux. Le domaine de l'Engadine atteint également plus de 3000 mètres d'altitude.

Prix du forfait de ski: 521,50 francs (prix dynamique), en moyenne 75 francs par jour.

9 Corvatsch, Furtschellas (Grisons)

Avec 160 kilomètres de pistes, le site de Corvatsch/Furtschellas est le huitième plus grand domaine skiable. Le point culminant en Engadine, près de Saint-Moritz, se situe à 3303 mètres d'altitude. Il s'agit de la station de montagne la plus élevée des Grisons. Corvatsch compte au total dix installations et le prix du forfait de ski sera le même que celui de Corviglia.

Prix du forfait de ski: 521,50 francs (prix dynamique), en moyenne 75 francs par jour.

8 Flims Laax Falera (Grisons)

Cet hiver, la station de Flims Laax Falera compte, selon ses propres indications, 215 kilomètres de pistes. Le plus haut sommet dépasse les 3000 mètres, 29 installations emmènent les clients en altitude. Grâce à cinq snowparks et au plus grand halfpipe du monde, cette destination de sports d'hiver est également très appréciée des athlètes de freestyle.

Prix du billet de ski: 479,50 francs (prix dynamique), en moyenne 69 francs par jour.

7 Crans-Montana (Valais)

Crans-Montana s'étend sur 140 kilomètres de pistes. Le domaine skiable est situé sur un plateau ensoleillé surplombant la vallée du Rhône, dans la partie francophone du Valais. Un funiculaire part de Sierre, dans la vallée du Rhône, pour rejoindre le haut plateau. Les 24 installations emmènent les clients jusqu'à 2927 mètres.

Prix du forfait de ski: 452 francs (prix dynamique), en moyenne 64 francs par jour.

6 Région de ski de la Jungfrau (Berne)

La région de la Jungfrau offre aux visiteurs 212 kilomètres de pistes. La petite Scheidegg, le Männlichen, Grindelwald et Wengen en font partie. Outre le panorama unique avec l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau, la région est bien sûr connue pour la légendaire descente du Lauberhorn: la plus longue du monde. La destination compte plus de 40 installations de remontées mécaniques.

Prix du forfait de ski: 450 francs, en moyenne 64 francs par jour.

5 Quatre Vallées (Valais)

Avec ses 410 kilomètres de pistes, les Quatre Vallées est le plus grand domaine skiable entièrement situé sur le territoire suisse. Il comprend notamment les stations de Verbier, Bruson, La Tzoumaz, Nendaz, Veysonnaz et Thyon. Le site est dominé par le Mont-Fort, qui culmine à 3330 mètres. L'immense station de ski compte plus de 70 remontées mécaniques.

Prix du forfait de ski: 435 francs (prix dynamique), en moyenne 62 francs par jour.

4 les Portes du Soleil (Valais)

Le plus grand domaine skiable de Suisse s'appelle Les Portes du Soleil. La destination valaisanne s'étend sur 600 kilomètres de pistes et se trouve à une heure de Genève. Par contre, une grande partie du site se trouve en France. Le domaine compte 12 stations de ski reliées entre elles. Champéry, Morgins, Torgon, Les Crosets et Champoussin dans le Val-d'Illiez se trouvent sur le sol suisse.

Prix du forfait de ski: 428 francs, en moyenne 61 francs par jour.

3 Arosa Lenzerheide (Grisons)

Arosa-Lenzerheide est le cinquième plus grand domaine skiable de Suisse. Le domaine offre au total 225 kilomètres de pistes. Les 43 remontées mécaniques et 58 restaurants de montagne sont situés entre 1229 et 2865 mètres d'altitude. Les deux destinations ont longtemps été indépendantes, mais depuis la saison 2013-2014, le téléphérique de liaison est en place.

Prix du forfait de ski: 426 francs (prix dynamique), en moyenne 61 francs par jour.

2 Silvretta Arena - Samnaun (Grisons), Ischgl (en Autriche)

La Silvretta Arena s'étend du Val Müstair dans les Grisons au Paznaun-Ischgl, en Autriche. Avec 239 kilomètres de pistes, le site se place en quatrième position des plus grands domaines skiables. La station se situe à une altitude de 1360 à 2872 mètres et se distingue par des descentes allant jusqu'à 11 kilomètres de long. Le côté autrichien, en particulier, est également connu pour ses nombreux bars après-ski.

Prix du forfait de ski: 420 francs, en moyenne 60 francs par jour.

1 Obersaxen, Mundaun, Val Lumnezia (Grisons)

La station de sports d'hiver d'Obersaxen Mundaun compte 120 kilomètres de pistes et représente le onzième plus grand domaine skiable. Les 120 kilomètres s'étendent sur un total de 45 pistes. Quinze installations sont capables d'amener les skieurs jusqu'à 2310 mètres et la vue panoramique du domaine skiable s'étend jusqu'aux Alpes valaisannes et autrichiennes. Le forfait de ski est de loin le moins cher.

Prix du forfait de ski: 361 francs, en moyenne 52 francs par jour.