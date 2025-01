Faire du ski en Suisse n'a jamais coûté plus cher qu'en décembre dernier. Entre la hausse des prix des logements, des remontées mécaniques et des trajets en train, les vacances à la neige s’annoncent comme un luxe.

Vacances à la neige: absolument tout coûte plus cher cet hiver!

Vacances à la neige: absolument tout coûte plus cher cet hiver!

Les prix des vacances à la neige n'ont jamais été aussi élevés qu'en décembre 2024. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Si vous rêviez de dévaler les pistes suisses cet hiver, préparez votre porte-monnaie: depuis décembre 2024, la facture grimpe. Logements de vacances, remontées mécaniques, trajets en train… rien n’est épargné par la hausse des prix. Alors que les amateurs de sports d’hiver peinent déjà à gérer l’impact de l’inflation, ces augmentations pourraient refroidir les envies de poudreuse.

Des logements de vacances hors de prix

Les tarifs des logements de vacances —qu’il s’agisse de chalets ou d’appartements loués via Airbnb ou Booking— ont flambé de 4,5% sur un an. Comparée à 2019, cette hausse atteint même 17,7%!

Selon le comparateur en ligne Comparis, cela s’explique par des frais de gestion en hausse et les commissions importantes facturées par les plateformes. Résultat: partir en montagne pour un week-end ou une semaine devient un luxe.

Les remontées mécaniques et trains pas en reste

Il faudra aussi casquer pour atteindre les sommets. En effet, les chemins de fer de montagne et les remontées mécaniques affichent des hausses de prix de 3,3% sur un an et de 10% depuis 2019. Cette augmentation s’explique notamment par des systèmes de tarification dynamique qui gonflent les prix selon la demande, la météo ou le moment de la réservation. En période de pointe, la facture peut vite exploser.

Quant aux trajets en train pour rejoindre les stations, ils ne font qu’ajouter au casse-tête budgétaire. Même si Comparis ne détaille pas ces coûts, les augmentations générales dans le secteur des transports n’aident pas les familles à garder un budget maîtrisé.

Pourquoi la Suisse reste malgré tout une destination prisée

Malgré cette flambée des prix, la Suisse garde un avantage: l’inflation reste moins marquée qu’à l’étranger, où les coûts explosent encore davantage. Par ailleurs, les touristes américains, pour qui les prix helvétiques restent compétitifs face à ceux des stations américaines, continuent d’affluer.

Cela limite le risque d’une baisse de fréquentation des domaines skiables suisses. Le pays continue même de miser sur les domaines skiables, et a même créé le plus petit du monde, à Saint-Gall, en novembre dernier.

Et les bonnes nouvelles?

Seul point positif dans cette avalanche de hausses: les billets d’avion ont baissé de 4,6% en 2024 par rapport à 2023. Mais attention, sur cinq ans, les prix des vols ont bondi de 33,6%.

En résumé, en 2024, skier en Suisse n’a jamais été aussi cher. Et si la neige continue de tomber sur les sommets, elle risque de devenir un plaisir réservé à une élite. Peut-être est-ce le moment pour craquer sur ces billets pour les Maldives?