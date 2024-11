Le projet artistique controversé de la plus petite station de ski au cœur de Saint-Gall est dans la dernière ligne droite. Les oppositions ont été retirées et le financement semble assuré. L'ouverture de la pente de 20 mètres est prévue pour février.

Le plus petit domaine skiable du monde va enfin voir le jour

Et il est sera en Suisse!

1/5 Le plus petit domaine skiable du monde devrait voir le jour devant le bâtiment pointé en rouge au 50 de la Schneebergstrasse à Saint-Gall. Photo: Blick

Jean-Claude Raemy

Saint-Gall aura son mini-domaine skiable! Les initiateurs du projet pourront bientôt construire un téléski avec éclairage et stand d'après-ski sur une pente d'à peine 20 mètres de long devant un bâtiment inoccupé de la Schneebergstrasse 50. Le lancement est prévu en février.

Le projet artistique en plein centre-ville a failli échouer à la suite d'une opposition. Les voisins craignaient le bruit et la «joie alpine» de la plus petite station de ski du monde.

Mais ils ont désormais retiré leur opposition, rapporte «CH Media». Les initiateurs ont pu dissiper les doutes. «Ce ne sera pas un deuxième Ischgl (ndlr: station de ski autrichienne)», souligne Christian Meier de IG Skilift AG auprès du journal. La comparaison avec la métropole autrichienne de l'après-ski n'est toutefois pas très pertinente. Saint-Gall aura une attraction qui devrait attirer de nombreux badauds. Mais plus personne ne semble dérangé.

De l'art, pas du commerce

Selon Christian Meier, le mini-téléski est de toute façon une œuvre d'art et non un produit commercial. Il s'agit de créer quelque chose d'exceptionnel, à commencer par la courte piste «tiefschwarzen (noir profond)» – pour autant qu'il y ait de la neige.

Le financement semble porter ses fruits. Le canton de Saint-Gall veut participer aux coûts totaux de 187'000 francs à hauteur de 45'000 francs, prélevés sur le fonds de loterie. Le Parlement cantonal doit encore approuver cette contribution. Mais le projet artistique à 740 mètres d'altitude, qui, selon ses initiateurs, est un «chant du cygne aux plaisirs du ski en période de changement climatique», est manifestement bien accueilli par le monde politique.

De plus, de nombreux bénévoles apportent activement leur aide. Les initiateurs ont même réussi à trouver un téléski hors d'usage à Gais (AR). Il ne manque plus que le permis de construire pour et la transformation de la maison vide.

«Nous ferons fonctionner ce téléski – à 200%», prédit Christian Meier.