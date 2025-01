De nouveaux skieurs venus des quatre coins du monde stimulent le tourisme suisse. L'Espagne, l'Australie et le Mexique affichent une nette augmentation du nombre de visiteurs et de nuitées pendant la saison hivernale.

1/6 Les pays voisins comme l'Allemagne, la France ou l'Italie comptent toujours parmi les marchés les plus importants pour le tourisme hivernal en Suisse. Photo: Keystone

Martin Schmidt

Ce mois de janvier enregistre une vague touristique très diversifiée dans les montagnes suisses. Pour donner un exemple, les skieurs en provenance du Brésil ont assuré près de 51'000 nuitées dans les hôtels et les établissements.

Ce chiffre représente tout de même la moitié des visiteurs venus de la France voisine qui, contrairement au Brésil, a une longue tradition de sports d'hiver. Outre la France, les principaux touristes sont originaires d'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Italie. Mais il y a aussi quelques voyageurs étonnants qui viennent en nombre passer l'hiver en Suisse. Blick a comparé les chiffres de cette saison hivernale avec ceux de 2018/2019, avant la pandémie de Covid-19.

Espagne

En décembre, les hôtes espagnols ont été particulièrement nombreux à se rendre en Suisse. Ce qui est assez étonnant, car contrairement au Brésil où il est juste possible de skier dans une salle couverte, les montagnes espagnoles comptent un grand nombre de domaines skiables.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Avec 53'000 nuitées, ils arrivent en 6e position en décembre 2023. Par rapport à 2019, le nombre de nuitées a augmenté de plus d'un quart.

Australie

Pendant l'été australien, de décembre à février, le thermomètre peut afficher jusqu'à 40 degrés. Au lieu de se prélasser au soleil, de plus en plus d'Australiens choisissent de passer leurs vacances d'hiver chez nous.

De début décembre 2023 à fin mars 2024, les «Aussies» ont assuré plus de 100'000 nuitées en Suisse. La tendance est aussi à la hausse. En décembre et janvier, ils occupent même la 8e places.

Mexique

Avec des taux de croissance de 3,2 et 2,2%, l'économie mexicaine a atteint ces deux dernières années des valeurs dont la plupart des pays européens ne peuvent que rêver.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dans ce pays très peuplé d'environ 130 millions d'habitants, il y a donc suffisamment de personnes qui peuvent s'offrir des vacances chez nous. Ainsi, le nombre de nuitées de clients mexicains a presque triplé en cinq ans.

Turquie

Le nombre de nuitées des hôtes turcs a augmenté de près de moitié en cinq ans. Cela a de quoi surprendre au vu de l'évolution de la lire turque, dont le taux de change par rapport au franc est tombé en chute libre ces dernières années.

Les vacances à l'étranger pour les Turcs sont donc devenues un produit de luxe. Malgré tout, entre début décembre 2023 et fin mars 2024, ils ont passé près de 56'000 nuitées en Suisse.

Pays-Bas

Cela fait des décennies que les Néerlandais passent leurs vacances d'hiver en Suisse. Il y a une quinzaine d'années, ils ont toutefois perdu un peu l'envie de venir en terres helvétiques et le nombre de nuitées a chuté. Mais ces derniers mois, le nombre de nuitées s'est à nouveau stabilisé et les Néerlandais se maintiennent parmi les principaux visiteurs.

Dans leur pays, il n'est pas question de skier en dehors des halles de sports d'hiver. Le point culminant des Pays-Bas atteint tout juste 322 mètres d'altitude.

Inde

L'hiver suisse gagne aussi en attractivité auprès de la population indienne. Le nombre de leurs nuitées dans les hôtels et les établissements augmente continuellement depuis des années durant les mois de décembre, janvier, février et mars. L'hiver dernier, il s'agissait de près de 100'000 nuitées. Parmi tous les pays visiteurs, ils oscillent ainsi entre la 10e et la 15e place selon les mois.

Chine

L'évolution du marché chinois est moins réjouissante. Jusqu'à la pandémie de Covid-19, la Chine était l'un des principaux marchés de croissance pour le tourisme suisse. En 2019, les hôtes hivernaux de l'Empire du Milieu ont encore assuré près de 280'000 nuitées auprès des hôtels et des établissements suisses.

Ils occupaient ainsi la première place, juste devant les Pays-Bas. L'année dernière, le nombre de nuitées avait diminué de moitié. La tendance est certes à la hausse, mais les turbulences économiques en Chine ne devraient pas conduire à une reprise rapide. De plus, le gouvernement chinois encourage les vacances au sein de son propre pays afin que la population stimule son économie.