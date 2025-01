Combo neige fraîche-soleil pour skier ce premier week-end de février

Ce week-end les prévisions météorologiques annoncent des conditions parfaites pour profiter des sports d'hiver. Photo: keystone-sda.ch

Oriane Le Meur

Après une météo qui fait des hauts et des bas, c'est le retour du calme après la tempête Herminia. Si le week-end dernier, des villes romandes comme Genève ou Lausanne connaissaient des records de douceur pour un mois de janvier, ce lundi a renversé la balance. «En 24h, il a plu l'équivalent de deux à trois semaines de précipitation», explique à Blick Vincent Devantay, prévisionniste chez MétéoNews.

Selon Météo Suisse, en Romandie, les localités de Valsainte, Semsales, ou encore Vevey, ont été les plus touchées par ces fortes pluies. La tempête Herminia en est la cause, mais elle arrange les stations de ski et les skieurs.

La neige est de retour

Les précipitations du début de semaine ont été bénéfiques, en faisant baisser les températures. En montagne, au-dessus de 2000 mètres, «tout le monde a été servi par la neige fraîche», explique Vincent Devantay.

«Jusqu'au week-end dernier, les stations connaissaient un déficit d'enneigement, mais on est plus ou moins revenu à la norme. En Valais par exemple, on est passé au-dessus des 150% d'enneigement dans le col du Grand-Saint-Bernard, et entre 100-130% dans le reste du canton», se réjouit l'expert.

Les Alpes vaudoises et fribourgeoises ont vu tomber un peu moins de neige que d'habitude et n'ont pas atteint la norme, mais certaines pistes de ski de fond restent tout de même ouvertes dans ces cantons, ainsi que dans celui de Neuchâtel.

Profiter du soleil et rester vigilant

De manière générale, les stations de moyennes et hautes montagnes, à plus de 2000 mètres, connaissent des conditions excellentes pour accueillir les férus de sport d'hiver. Un contexte idéal, à quelques semaines des vacances de février.

Ce week-end, toutes les conditions seront réunies pour aller skier, mais «particulièrement dimanche», insiste le météorologue. Les températures de saison permettront aux stations de ski de «conserver leur manteau neigeux» et ce, même sous un beau ciel bleu.



Cependant, le risque d'avalanche reste «marqué», rappelle Vincent Devantay. Actuellement au niveau 3, la prudence est de mise.