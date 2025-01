Des centaines de milliers de maisons en Irlande, Irlande du Nord et en Ecosse étaient toujours sans électricité dans la nuit de samedi à dimanche après le passage de la tempête Eowyn, d'une puissance exceptionnelle. Une nouvelle tempête est attendue.

L'Irlande a enregistré les plus fortes rafales de vent de son histoire avec la tempête Eowyn. Photo: Oliver McVeigh

ATS Agence télégraphique suisse

La tempête, que le service météorologique britannique a décrite samedi comme «probablement la plus forte» sur le Royaume-Uni depuis au moins dix ans, s'est abattue sur la région vendredi. Elle a fait un mort, a immobilisé des avions au sol et a fait fermer des écoles.

L'Irlande a enregistré les plus fortes rafales de vent de son histoire lors de cet épisode. Un nouveau phénomène météorologique est attendu sur les deux pays au cours du week-end, la tempête Herminia. Les services météorologiques ont émis de nouvelles alertes à la neige, au verglas, au vent et à la pluie pour les journées de dimanche et de lundi.

Courant rétabli dans plus de 300'000 foyers

Poursuivant ses efforts pour réparer les dégâts causés par la tempête Eowyn, la société irlandaise ESB Networks a déclaré avoir rétabli le courant dans 366'000 foyers, fermes et entreprises samedi soir, mais rapporte que 402'000 personnes sont toujours sans électricité.

En Irlande du Nord, environ 140'000 foyers étaient toujours privés d'électricité en fin d'après-midi, selon le fournisseur NIE Networks. En Ecosse, environ 35'000 foyers étaient toujours sans courant dans la nuit de samedi à dimanche. Des perturbations sont encore signalées sur les routes et les liaisons ferroviaires, aériennes et par ferries, selon le gouvernement écossais.

Le premier ministre britannique Keir Starmer a discuté avec les dirigeants d'Irlande du Nord et d'Ecosse du soutien que Londres pourrait leur apporter. Le premier ministre écossais John Swinney a averti qu'il fallait «se préparer à de nouvelles perturbations» au vu des prévisions météorologiques de la semaine prochaine.