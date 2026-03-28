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Plus de 12km de véhicules
Une semaine avant Pâques, le Gothard déjà bouchonné

Après un vendredi chargé, l'A2 devant le Gothard connaît encore de lourds bouchons samedi. Les embouteillages ont atteint 12 km en début d’après-midi avant de légèrement se résorber.
Publié: 18:18 heures
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Dernière mise à jour: 18:25 heures
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Les traditionnels bouchons de Pâques ont commencé à se former en direction du sud au Gothard. (archives)
Photo: URS FLUEELER
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ATS Agence télégraphique suisse

Après un vendredi déjà chargé, les automobilistes se sont à nouveau trouvés bloqués samedi sur l'autoroute A2 devant le portail nord du Gothard. La colonne de voitures a atteint 12 km en début d'après-midi, avant de se résorber légèrement, selon le TCS. Une semaine avant Pâques, les voyageurs en direction du sud ont ainsi dû patienter jusqu'à une heure cinquante entre Erstfeld et Göschenen, dans le canton d'Uri.

L'Office fédéral des routes (OFROU) a mis en garde cette semaine contre de longues attentes à l'approche des vacances de Pâques. Un trafic important peut également se former sur les autoroutes du Plateau et sur les voies d'accès aux régions d'excursion prisées.

Côté rail, les CFF renforcent leur offre en vue de la forte affluence. Vingt-sept trains et plus de 70'000 places assises supplémentaires sont censés désengorger la circulation vers le sud.

Phénomène classique

Les embouteillages de Pâques au Gothard sont un phénomène récurrent depuis des années. Le record depuis l’ouverture du tunnel du Gothard en 1980 date de 1998: à l’époque, une vague de froid au nord des Alpes avait engendré une colonne longue de 25 kilomètres.

La deuxième place revient au Vendredi saint 2022, avec un bouchon de 22 kilomètres. Il avait alors fallu patienter pas moins de trois heures et demie avant d'accéder à la galerie.

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